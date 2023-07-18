۸۰ نفر از ایثارگران منابع طبیعی استان ایلام تبدیل وضعیت شدند

ابراهیم پیرزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس قانون تبدیل وضعیت ایثارگران ۸۰ نفر از کارکنان و یا فرزندان ایثارگران در منابع طبیعی استان ایلام تبدیل وضعیت شدند.

وی عنوان کرد: تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگر از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم است که با اولویت ویژه در دستور کار منابع طبیعی کشور و استان قرار گرفته است.

وی بیان داشت: به رغم مشکلات که در این راستا وجود داشت ولی با پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌ها با سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل تعاون روستایی و اداره کل اداره کار، رفاه اجتماعی و ستاد سازمان منابع طبیعی خوشبختانه زمینه استخدام رسمی ۸۰ نفر در این اداره کل مرتفع شد.

پیرزادیان گفت: از این تعداد ۴۰ نفر به دستگاه‌های اجرایی یاد شده بالا انتقال خواهند خورد و مابقی نیز در بدنه خود منابع طبیعی استان هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام تصریح کرد: بدون شک وظیفه ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است و باید این ارزش‌ها را به نسل جدید منتقل کنیم چرا که امنیت امروز ما مدیون ایثارگری شهدا، جانبازان و ایثارگران است.

پیرزادیان ادامه داد: همه پیشرفت‌ها و موفقیت‌های نظام اسلامی مرهون خون شهداست که در زمینه ارائه خدمات به ایثارگران از همه ظرفیت‌های قانونی در راستای تکریم آنها بیش از پیش تلاش خواهیم کرد.