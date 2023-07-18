مهمترین جهاد تبیین معاصرسازی قیام عاشورا برای جوانان است

حجت الاسلام محمود کارگر در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار داشت: مردمی که ابراز ارادت خود را با اشک پای پرچم حرم امام حسین علیه السلام نشان می‌دهند پیام مقاومت و ایثار را به طاغوتیان زمانه مخابره می‌کنند.

وی افزود: مهم‌ترین جهاد تبیین، معاصر سازی قیام عاشورا برای جوانان است تا بتوانند در جنگ شناختی جایگاه حقیقی خود را پیدا کنند.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: حضور انبوه مردم ولایت مدار جزیره مقاوم خارگ همراه با استقبال پرشور و شعور از پرچم حرم سیدالشهدا علیه السلام، تمرینی برای استقبال از امام زمان عجل الله تعالی فرجه خواهد بود.