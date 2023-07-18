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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۶

امام جمعه خارگ:

مهمترین جهاد تبیین معاصرسازی قیام عاشورا برای جوانان است

مهمترین جهاد تبیین معاصرسازی قیام عاشورا برای جوانان است

بوشهر- امام جمعه خارگ گفت: مهمترین جهاد تبیین، معاصر سازی قیام عاشورا برای جوانان است تا بتوانند در جنگ شناختی جایگاه حقیقی خود را پیدا کنند.

حجت الاسلام محمود کارگر در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار داشت: مردمی که ابراز ارادت خود را با اشک پای پرچم حرم امام حسین علیه السلام نشان می‌دهند پیام مقاومت و ایثار را به طاغوتیان زمانه مخابره می‌کنند.

وی افزود: مهم‌ترین جهاد تبیین، معاصر سازی قیام عاشورا برای جوانان است تا بتوانند در جنگ شناختی جایگاه حقیقی خود را پیدا کنند.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: حضور انبوه مردم ولایت مدار جزیره مقاوم خارگ همراه با استقبال پرشور و شعور از پرچم حرم سیدالشهدا علیه السلام، تمرینی برای استقبال از امام زمان عجل الله تعالی فرجه خواهد بود.

کد مطلب 5840390

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