دفتر آیت الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق اعلام کرد که پیش بینی می‌شود که روز پنج شنبه (۲۹ تیر ماه) مصادف با آغاز ماه محرم الحرام باشد.

خبرگزاری رسمی عراق «واع» شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که دفتر آیت الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان در نجف اشرف اعلام کرد: «رؤیت هلال ماه محرم بعد از غروب روز سه‌شنبه (۲۹ ذی الحجة الحرام) علی رغم بررسی‌های فراوان با چشم غیرمسلح ثابت نشد، بنابراین پنج شنبه (۲۹ تیر ماه) اول ماه محرم الحرام سال ۱۴۴۴ هجری قمری است.

گفتنی است، ماه مُحَرّم یا محرم الحرام نخستین ماه تقویم اسلامی (هجری قمری) و به اعتقاد مسلمانان از جمله ماه‌های حرام است. نام این ماه پیش از اسلام در دوران جاهلیت مؤتمر (در عربی: مُؤْتَمِر یا المُؤْتَمِر) بوده است و در زمان جاهلیت محرم (در عربی: المُحَرَّم) نامی بوده که به ماه صفر گفته می‌شد.

این ماه شاهد رویدادهای مهم زیادی در تاریخ اسلام بوده است که در رأس آنها نیز هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه مکرمه به مدینه منوره قرار دارد و وقایع دردناک آن می‌توان به شهادت امام حسین (ع) در روز عاشورا در کربلای معلی اشاره کرد.