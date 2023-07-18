به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی عصر سهشنبه در جلسه بررسی و پیگیری مشکلات و مسائل بخش چندار که با جمعی از مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: باید به بهترین شکل ممکن به مردم خدمت کنیم، چراکه دلیل تصدی مسئولیت ما همین امر است.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در نقاط روستایی بخش چندار بیان کرد: با تلاشهای جهش و شبانه روزی و در راستای امیدآفرینی برای مردم، در هر نقطهای از این بخش، آسیبها را قبل از اینکه به تهدید تبدیل شود، باید با مدیریت مناسب به فرصت تبدیل کنید.
فرماندار ساوجبلاغ تصریح کرد: همه تلاشهای ما به خاطر انجام رسالتهایی است که در جهت خدمت به مردم در دولت خدمتگزار بر دوشمان نهاده شده است.
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام محمدی امام جمعه بخش چندار، رئیس شورای اسلامی بخش و تعدادی از دهیاران به بیان مسائل و مشکلات موجود در بخش و روستاها پرداختند و فرماندار محترم دستوراتی را برای پیگیری و حل موضوعات مطرح شده صادر کرد.
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