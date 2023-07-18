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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۸

مدیر آموزش و پرورش دشتی:

بیش از ۹۵ درصد مردم شهرستان دشتی باسواد هستند

بیش از ۹۵ درصد مردم شهرستان دشتی باسواد هستند

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی از باسوادی بیش از ۹۵ درصدی مردم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی شریف نژاد سه شنبه شب در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان دشتی با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا، اظهار داشت: در سال‌های گذشته عملکرد مطلوبی در ریشه کنی بی سوادی داشته‌ایم به طوری که بیش از ۹۵ درصد مردم این شهرستان باسواد هستند و بیشتر افراد بی سواد از اتباع، عشایر و مهاجران هستند.

وی گفت: مشکلات آموزش دهندگان سوادآموزی در امر حقوق و مزایا، استخدام و نحوه شناسایی و آموزش بی سوادان است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی خاطر نشان کرد: باید اقداماتی صورت پذیرد تا آموزش دهندگان با خاطرجمعی بیشتری به کار آموزش بپردازند.

کد مطلب 5840408

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