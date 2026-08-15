رحمانی: رسانه ها باید در مسیر اطلاع‌ رسانی دقیق و صحیح حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر شنبه در آیین بزرگداشت روز خبرنگار بر ضرورت همدلی و اتحاد جامعه رسانه‌ای استان تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید اتحاد و انسجام جمعی داشته باشند و برای معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی تلاش کنند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار خبرنگاران در جامعه افزود: خبرنگاران چشم بینا و گوش شنوای جامعه هستند و باید در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح حرکت کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت جایگاه قلم و رسانه اظهار کرد: خداوند به قلم سوگند یاد کرده است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه قلم و رسالت خبرنگاری است.

رحمانی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها تصریح کرد: روابط عمومی‌ها باید رسانه‌ها را به‌عنوان بازوی خود ببینند و از ظرفیت آنها برای اطلاع‌رسانی و انعکاس اقدامات استفاده کنند.

استاندار با اشاره به عملکرد رسانه‌های استان در «جنگ رمضان» خاطرنشان کرد: جامعه رسانه‌ای آذربایجان‌غربی در این مقطع عملکرد خوبی داشت و توانست به وظیفه خود در حوزه اطلاع‌رسانی عمل کند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها باید تلاش کنند نقدهای خود را به‌صورت درست و سازنده مطرح کنند و اخبار را پس از تأیید از منبع اصلی منتشر کنند تا از انتشار اخبار نادرست جلوگیری شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به شرایط کشور در سال گذشته یادآورشد: سال گذشته، سال عزت ملت ایران بود و مردم آذربایجان‌غربی نیز با وجود مشکلات و شرایط جنگ، این سال را عزتمندانه پشت سر گذاشتند.

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: احیای دریاچه ارومیه یکی از اقدامات مهم بوده است. همچنین آبگیری تالاب‌ها موجب زنده شدن اکوسیستم منطقه شده و تلاش شده آب‌های مازاد به سمت دریاچه ارومیه هدایت شود.

وی از پیگیری برای حل مشکلات مسکن خبرنگاران خبر داد و گفت: مشکل مسکن ۴۰ خانواده خبرنگار پیگیری و حل شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و تصریح کرد: برای نخستین بار در سال گذشته حقوق معادن را دریافت کردیم و حساب‌های آنها نیز به استان واگذار شد تلاش می‌کنیم با توجه به گردش مالی و فعالیت این معادن، زمینه ارائه تسهیلات به خبرنگاران فراهم شود.

خبرنگاران روایتگر رویدادها و معرفی‌کننده ظرفیت‌ های استان هستند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: رسانه تنها ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه سرمایه‌ای مهم فرهنگی و اجتماعی برای استان‌ها به شمار می‌رود و تعامل با جامعه رسانه‌ای، ضرورت توسعه و پیشرفت جامعه است.

علیرضا نوروزی، با اشاره به جایگاه خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران روایتگر رویدادها و معرفی‌کننده ظرفیت‌های استان هستند و در همه شرایط برای انجام رسالت حرفه‌ای خود تلاش می‌کنند.

وی تصریح‌کرد: تلاش ما بر تقویت ارتباط با جامعه رسانه و ارتقای کیفیت و حرفه‌ای‌گری در تعامل با رسانه‌ها متمرکز است و امیدواریم این ارتباط در مسیر توسعه استان بیش از پیش تقویت شود.

خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرایط بحرانی و جنگی نقش مهمی در روایتگری و تبیین واقعیت‌ها دارند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: خبرنگار علاوه بر اطلاع‌رسانی، در تحلیل و تفسیر اخبار و همچنین ارتقای آگاهی عمومی نقش مهمی دارد.

حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر با اشاره به نقش رسانه در سیاست‌های کلی نظام و مشارکت اجتماعی افزود: نخستین نقش رسانه، کمک به ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی است و اصحاب رسانه در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: خبرنگاران با نگاه نقادانه و تحلیلی به مسائل جامعه می‌نگرند و می‌توانند در افزایش آگاهی مردم و تقویت انسجام ملی اثرگذار باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رسانه در شرایط جنگی نیز خاطرنشان‌کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرایط بحرانی و جنگی نقش مهمی در روایتگری و تبیین واقعیت‌ها دارند و می‌توانند با استفاده از ظرفیت رسانه، در برابر جنگ روانی و تبلیغات دشمن ایستادگی کنند.