  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون والیبال:

تیم ملی بانوان در مسیر پوست‌اندازی است/"لی" کنار ما نیست

تیم ملی بانوان در مسیر پوست‌اندازی است/"لی" کنار ما نیست

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون والیبال گفت: در تیم ملی والیبال بانوان پوست اندازی شده و امیدواریم آینده‌ای روشن برای والیبال بانوان رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا پاکدامن، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون والیبال، پیش از اعزام تیم ملی والیبال بانوان ایران به مسابقات قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های کلانی که در فدراسیون والیبال تدوین شد، قرار بر این شد که در کنار استفاده از نیروهای باتجربه و باسابقه، حتماً از ظرفیت نیروهای جوان نیز استفاده کنیم.

وی گفت: پوست‌اندازی ویژه‌ای در فدراسیون صورت گرفت و توانستیم از ترکیب تعدادی نیروی جوان و نخبه که از سطح استان‌ها شناسایی شدند، استفاده کنیم.

نایب‌رئیس فدراسیون بانوان تاکید کرد: ملی‌پوشان در تیم ملی تمرینات بسیار سخت و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند. می‌توانیم بگوییم از فروردین‌ماه در اردوهای مختلف حضور داشتند؛ از اردوی خارج از کشور در تایلند گرفته تا مسابقات نپال و فیلیپین.

وی گفت: از هفتم تیرماه در اردوی آماده‌سازی مسابقات قهرمانی زنان آسیا حضور داشتند و تمرینات سختی را پشت سر گذاشتند.

پاکدامن گفت: تلااش ما این بود که برنامه‌ریزی فدراسیون به گونه‌ای باشد که بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها و نیروهای استان‌ها استفاده کنیم. در مراحل مختلف، بازیکنان ما در دو گروه مورد تست و ارزیابی قرار گرفتند و زیر نظر کادر فنی، بررسی‌های دقیقی روی آنها صورت گرفت و در نهایت امروز ۱۴ بازیکن نهایی اعلام شدند.

وی گفت: آرزوی من این است که با توجه به تلاش سختی که صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، دختران ما بتوانند این مسیر روشن را ادامه دهند و ثابت کنند که ظرفیت‌های ارزشمندی برای حضور در تیم ملی بزرگسالان والیبال بانوان کشورمان وجود دارد.

پاکدامن تاکید کرد: شخصاً امید زیادی به این تیم دارم و می‌دانم با همتی که در تک‌تک بازیکنان وجود دارد و به‌ویژه با تدابیری که رئیس فدراسیون، اتخاذ و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، اهداف ما حتماً محقق خواهد شد.

وی گفت: شاید مسیر سختی پیش روی ما باشد و به مقداری زمان نیاز داشته باشیم تا این تیم به پختگی و ظهور و بروز کامل خود برسد، اما مطمئن هستم با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، مسیر ما رو به رشد است.

وی گفت: امیدوارم این مسابقات شروعی برای یک اتفاق جدید و اتفاقات بسیار خوب باشد و سرآغازی برای قهرمانی‌های مستمر تیم بزرگسالان ما در آینده شود. در این مسابقات طلوع‌کیان به عنوان مدیر فنی در کنار بازیکنان حضور دارند. با توجه به شرایطی که پیش آمد و مشکلات موجود، متأسفانه نتوانستیم از حضور خانم لی در این مسابقات استفاده کنیم و او در کنار تیم نیست.

کد مطلب 6917303
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه