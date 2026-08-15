به گزارش خبرنگار مهر، ندا پاکدامن، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون والیبال، پیش از اعزام تیم ملی والیبال بانوان ایران به مسابقات قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های کلانی که در فدراسیون والیبال تدوین شد، قرار بر این شد که در کنار استفاده از نیروهای باتجربه و باسابقه، حتماً از ظرفیت نیروهای جوان نیز استفاده کنیم.



وی گفت: پوست‌اندازی ویژه‌ای در فدراسیون صورت گرفت و توانستیم از ترکیب تعدادی نیروی جوان و نخبه که از سطح استان‌ها شناسایی شدند، استفاده کنیم.



نایب‌رئیس فدراسیون بانوان تاکید کرد: ملی‌پوشان در تیم ملی تمرینات بسیار سخت و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند. می‌توانیم بگوییم از فروردین‌ماه در اردوهای مختلف حضور داشتند؛ از اردوی خارج از کشور در تایلند گرفته تا مسابقات نپال و فیلیپین.



وی گفت: از هفتم تیرماه در اردوی آماده‌سازی مسابقات قهرمانی زنان آسیا حضور داشتند و تمرینات سختی را پشت سر گذاشتند.



پاکدامن گفت: تلااش ما این بود که برنامه‌ریزی فدراسیون به گونه‌ای باشد که بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها و نیروهای استان‌ها استفاده کنیم. در مراحل مختلف، بازیکنان ما در دو گروه مورد تست و ارزیابی قرار گرفتند و زیر نظر کادر فنی، بررسی‌های دقیقی روی آنها صورت گرفت و در نهایت امروز ۱۴ بازیکن نهایی اعلام شدند.



وی گفت: آرزوی من این است که با توجه به تلاش سختی که صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، دختران ما بتوانند این مسیر روشن را ادامه دهند و ثابت کنند که ظرفیت‌های ارزشمندی برای حضور در تیم ملی بزرگسالان والیبال بانوان کشورمان وجود دارد.



پاکدامن تاکید کرد: شخصاً امید زیادی به این تیم دارم و می‌دانم با همتی که در تک‌تک بازیکنان وجود دارد و به‌ویژه با تدابیری که رئیس فدراسیون، اتخاذ و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، اهداف ما حتماً محقق خواهد شد.



وی گفت: شاید مسیر سختی پیش روی ما باشد و به مقداری زمان نیاز داشته باشیم تا این تیم به پختگی و ظهور و بروز کامل خود برسد، اما مطمئن هستم با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، مسیر ما رو به رشد است.



وی گفت: امیدوارم این مسابقات شروعی برای یک اتفاق جدید و اتفاقات بسیار خوب باشد و سرآغازی برای قهرمانی‌های مستمر تیم بزرگسالان ما در آینده شود. در این مسابقات طلوع‌کیان به عنوان مدیر فنی در کنار بازیکنان حضور دارند. با توجه به شرایطی که پیش آمد و مشکلات موجود، متأسفانه نتوانستیم از حضور خانم لی در این مسابقات استفاده کنیم و او در کنار تیم نیست.