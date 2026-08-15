در پی تیراندازی در دانشگاه ایالتی ویرجینیا آمریکا ۵ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، به گفته مقامات دانشگاه ایالتی ویرجینیا (VSU)، وقوع تیراندازی در این دانشگاه در ساعات اولیه صبح شنبه منجر به مجروح شدن ۵ نفر شد که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

این حادثه موجب اعمال وضعیت قرنطینه (بستن ورودی‌ها و خروجی‌ها) در محوطه دانشگاه گردید.

دفتر ارتباطات دانشگاه ایالتی ویرجینیا در این خصوص اعلام کرد که این تیراندازی نزدیک ساختمان‌های جانبی محوطه مرکزی (Quad Annexes) و در محدوده خیابان «بویسو» (Boisseau Street) رخ داده است.

نیروهای پلیس حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی به بلوک ۳۳۰۰ خیابان بویسو اعزام شدند و ۵ نفر را یافتند که در محوطه بیرونی خوابگاه‌های دانشگاه هدف گلوله قرار گرفته بودند.

دانشگاه اعلام کرد که هر ۵ نفر به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند و به گفته پلیس شهرستان چسترفیلد، وضعیت یکی از آن‌ها وخیم است؛ جراحات ۴ نفر دیگر تهدیدکننده نیست.

دانشگاه ایالتی ویرجینیا اندکی پیش از ساعت ۵ صبح به وقت محلی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در پی تیراندازی با حضور «چندین مظنون»، محوطه دانشگاه به حالت قرنطینه درآمده است.

تا کنون علت و جزئیات منجر به این تیراندازی مشخص نشده است.