هاشمی: نیروهای متخصص در مقابله با تهدیدات سایبری نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی ظهر شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در این سفر بهرهبرداری از ۲۰۶ پروژه ارتباطی خراسان شمالی با حجم سرمایهگذاری بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این حجم سرمایهگذاری نشاندهنده همراهی و همافزایی میان مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و مجموعههای مختلف خراسان شمالی است و توسعه ارتباطی این استان متوقف بر شرایط کشور نشده است.
وی با اشاره به اهمیت شبکه ارتباطی کشور گفت: حوزه ارتباطات تنها به پیامک، مکالمه و اینترنت محدود نمیشود و اگر شبکه ارتباطی فراگیر در سراسر کشور وجود نداشته باشد، هیچ خدمتی به مردم ارائه نخواهد شد.
هاشمی ادامه داد: بسیاری از خدمات روزمره مردم از جمله خدمات بانکی و دولت الکترونیک بر بستر شبکههای ارتباطی ارائه میشود و از کار افتادن این زیرساختها میتواند خدمات کشور را با اختلال جدی مواجه کند.
وی با اشاره به جنگ اخیر تصریح کرد: با وجود آسیبهای جدی که دشمن آمریکایی و صهیونیستی به زیرساختهای ارتباطی وارد کرد، خدمات در داخل کشور متوقف نشد و مردم همچنان از خدمات ارتباطی بهرهمند بودند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حوزه خدمات بینالملل و اینترنت محدودیتهایی بر اساس ملاحظات امنیتی ایجاد شد، اما برخلاف تصور دشمن، خدمات در داخل کشور ادامه پیدا کرد.
هاشمی با اشاره به تهدیدات سایبری گفت: میزان حملات داخلی به سامانهها و زیرساختهای کشور نیز قابل توجه است و شرکتهای دانشبنیان و نیروهای متخصص داخلی در مدیریت این حملات و جلوگیری از آسیب به خدمات نقش مهمی دارند.
وی بیان کرد: ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان خراسان شمالی در حوزه امنیت سایبری قابل توجه است و دستورهای لازم برای استفاده از این ظرفیتها در سطح ملی صادر شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به اقتصاد دیجیتال گفت: با توجه به ظرفیتهای خراسان شمالی، سهم این استان از اقتصاد دیجیتال باید افزایش یابد و توسعه این بخش میتواند زمینه حضور فعالتر جوانان و شرکتهای فناور استان را فراهم کند.
هاشمی با اشاره به ظرفیت خراسان شمالی برای توسعه دیپلماسی فناوری اظهار کرد: ترکمنستان میتواند بازار مناسبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و معرفی ظرفیتهای فناورانه خراسان شمالی باشد و باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان استفاده کرد.
وی در پایان بر استمرار پیگیری مصوبات سفر تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرحشده در این نشست پس از سفر نیز پیگیری خواهد شد و در تعامل میان وزارت ارتباطات و مدیریت خراسان شمالی، موانع موجود برای اجرای تعهدات برطرف میشود.
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