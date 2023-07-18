آب شیرین به اشتهارد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نجفیان اظهار کرد: طرح جامع آبرسانی استان البرز از سال ۱۳۹۷ در دست اقدام قرار گرفت، سرانجام در سفر ۱۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی اجرایی آن با آبرسانی به مناطق پرتنش آبی استان مانند شهرستانهای اشتهارد و نظرآباد آغاز شد.
وی ادامه داد: اینک با تلاش شبانهروزی مشاوران، پیمانکاران و مهندسان شرکت آب منطقهای البرز شاهد به ثمر رسیدن شبکه انتقال آب به شهرستان کویری اشتهارد هستیم که ساکنان آن سالهای متمادی در انتظار چنین پروژهای بودند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز در تشریح این پروژه گفت: این خط انتقال به طول ۴۰ کیلومتر در ادامه طرح آبرسانی شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد احداث شده و تا افق ۱۴۳۰ نیاز آبی ساکنان اشتهارد را تأمین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه جمعیت کنونی شهرستان اشتهارد ۶۲ هزار نفر برآورد شده است، افزود: این شبکه آبرسانی تا جمعیت ۹۶ هزار نفری افق ۱۴۳۰ آبرسانی پایدار خواهد داشت.
نجفیان اعتبار صرف شده برای این پروژه ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سالانه ۲ میلیون متر مکعب آب از طریق این شبکه که در طول ۱۵ ماه اجرا شده به شهرستان اشتهارد انتقال مییابد.
وی گفت: این پروژه و تعداد دیگری پروژه مهم آبرسانی روز پنجشنبه هفته جاری با حضور وزیر نیرو به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز به پروژه مهم دیگر شرکت آب منطقهای این استان اشاره کرد و گفت: بهرهبرداری از طرح تغذیه مصنوعی فردیس، کرج و دشت تهران یکی دیگر از برنامههای سفر وزیر نیرو به استان البرز خواهد بود.
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