به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، حسن ساسانی با بیان این که پُر شدن ۱۸۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان در سال ۱۴۰۲، از مصرف غیرقانونی یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب از آب‌‎های زیر زمینی استان جلوگیری کرد، اظهار داشت: مهمترین اقدام برای مقابله با تداوم اُفت سطح آب‌های زیرزمینی در استان اجرای پروژه‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی است.

ساسانی اضافه کرد: ۸۱۰ پروانه بهره برداری چاه‌های مجاز کشاورزی در سال ۱۴۰۲ اصلاح و تعدیل شد.

وی افزود: حجم آب صرفه جویی شده از محل اصلاح و تعدیل پروانه‌ها بیش از ۴۶ میلیون مترمکعب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته برای حفظ منابع آبی زیرزمینی استان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۲ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در استان توقیف شده است.

ساسانی اظهار داشت: تقویت گروه‌های گشت و بازرسی تخلفات آبی در دستور کار ما قرار دارد و اکنون ۵۳ گروه در سطح دشت‌های استان با ارائه گزارش‌های به موقع خود از اقدامات غیرقانونی در این حوزه جلوگیری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای چاره‌اندیشی برای کنترل اُفت و کسری مخازن در آبخوان‌ها، تجهیزات مکان‌یاب (GPS) روی همه دستگاه‌های حفاری استان نصب شده است و نظارت بر این دستگاه‌های حفاری به صورت مستمر انجام می‌شود.

به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، از ابتدای سال‌جاری ۱۲۰۰ ابزار اندازه گیری هوشمند بر روی چاه‌های بهره برداری در استان اصفهان نصب شد.