حادثه برای سمند در جاده دامغان_دیباج/ یک نفر جان باخت

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امروز چهارشنبه وقوع یک حادثه رانندگی در کیلومتر ۴۲ محور دامغان_دیباج به امدادگران پایگاه هلال احمر چشمه علی گزارش شد، ابراز داشت: این حادثه بر اثر واژگونی خودرو سمند در محور مذکور به وقوع پیوسته بود که امدادگران بلافاصله برای انجام عملیات به محل فوق اعزام شدند.

وی ضمن بیان اینکه متأسفانه بر اثر شدت حادثه یکی از سرنشینان این خودرو در دم جان سپرد، افزود: دیگر مصدوم حادثه برای ادامه سیر درمان به بیمارستان ولایت دامغان انتقال یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه علت حادثه از سوی پلیس راه اعلام می‌شود، اضافه کرد: مهمترین علت واژگونی خودروها خستگی، خواب آلودگی و عدم هوشیاری رانندگان است لذا برای پیشگیری از حوادث تلخ عموم هموطنان را به رعایت موارد فوق توصیه می‌کنیم.