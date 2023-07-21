وضعیت چهار گزینه قهرمانی لیگ جدید/ استقلال ضلع ناقص مربع مدعیان!

به گزارش خبرنگار مهر، روند آماده سازی تیم‌های لیگ برتری برای حضور در بیست و سومین دوره این رقابت‌ها پیش بینی تکرار جنگ قهرمانی بین چند تیم مشخص لیگ برتری را به همراه دارد.

سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز با برنامه‌ریزی مشخص تمرینات پیش فصل خود را آغاز کردند. آنها اردوی منظم و فشرده‌ای را در ترکیه نیز پشت سر گذاشتند تا به آمادگی تاکتیکی و بدنی لازم برسند.

هر دو باشگاه شرایط قابل ملاحظه‌ای در نقل و انتقالات تابستانی داشتند تا در کنار مدعیان سنتی پایتخت همچون استقلال و پرسپولیس برای قهرمانی در لیگ برتر خط و نشان محکمی بکشند. تیم‌هایی که در چند فصل اخیر پای ثابت جدال قهرمانی در لیگ برتر بودند و کمتر شاهد حضور پدیده‌ای برای بالا بردن جام بودیم. نگاهی اجمالی به بازیکنان ورودی و خروجی تیم‌های همواره مدعی قهرمانی نشان می‌دهد آنها برای اضافه کردن جامی دیگر از جنس لیگ برتر رقابت را آغاز خواهند کرد:

پرسپولیس: پیش فصل نامطلوب یحیی با خریدهای دلخواه

سرمربی پرسپولیس دو روی سکه کاملاً متفاوت را در تمرینات پیش فصل تجربه کرد. او پس از پشت سر گذاشتن تعطیلات شخصی به قراردادش پایند ماند تا برای فصل پیش رو هدایت مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی را همچنان عهده دار باشد.

او لیست بازیکنان مورد نظر خود را نیز به باشگاه ارائه کرد که طی آن محمدحسین کنعانی زادگان و شهاب زاهدی جذب شدند اما برای خرید هافبک میانی سراغ سعید عزت الهی رفت که این اتفاق رخ نداد تا با نظر مستقیم گل محمدی بتوانند مسعود ریگی را جذب کنند. رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از جنجال‌های فراوان علیرضا بیرانوند برای فسخ با باشگاه و رفتن به استقلال نه تنها او را حفظ کرد بلکه قرارداد امید عالیشاه، سعید صادقی، میلاد سرلک و.. را هم تمدید کرد تا عیسی آل کثیر تنها خروجی باشگاه باشد که بر خلاف میل گل محمدی از تیم جدا شد.

عملکرد نسبتاً مطلوب نقل و انتقالاتی پرسپولیس با بدقولی درویش برای برگزاری اردوی پیش فصل در ترکیه پاک شد. سرخپوشان پایتخت که به دلیل مشکلات مالی به ترکیه نرفتند به دلیل عدم پرداخت مطالبات فصل گذشته بازیکنان نیز خیلی دیر تمرینات خود را شروع کرد تا حالا با تأخیر در آماده سازی بدنی و تاکتیکی بازیکنان خود در آستانه شروع لیگ برتر روبرو شود.

با این حال به نظر می‌رسد سرخ‌ها به دلیل حفظ اسکلت اصلی خود همچنان مدعی قهرمانی باشند و بتوانند برای رسیدن به جام در فوتبال باشگاهی کشور و نمایش ایده آل در لیگ قهرمانان آسیا بجنگند.

استقلال: برند همیشه معتبر با وضعیت غیر ایده آل!

شاید ابتدای صحبت از وضعیت موجود استقلال به نیمه پر لیوان آب‌ها توجه کرد؛ نیمه‌ای با مفهوم «اصالت». همین بردن باشگاه کافی بود تا استقلالی‌ها در سخت‌ترین روزهای نقل و انتقالاتی با حضور جواد نکونام در رأس کادر فنی خود تمرینات خود را منظم برگزار کنند. آبی‌ها با وجود مشکلات فراوان مالی و مدیریتی همچنان استقلال هستند و تمرینات منظم خود را در حالی پشت سر می‌گذارند که توانستند آرمین سهرابیان، مهرداد محمدی و ایمان سلیمی را به طور قطع بگیرند و محمدرضا خالدآبادی گلر تیم امید نیز در آستانه حضور در این تیم باشد. البته جدایی رافائل سیلوا، محمد محبی و مهدی قایدی ضربه محکم به تیمی وارد خواهد کرد که از نبود عناصر تهاجمی رنج می‌برد.

با این حال نظم استقلال می‌تواند نقطه قوت این تیم باشد. استقلال با وجود تمام مشکلات جاری خود همواره رقیبی سنتی برای فتح جام قهرمانی فوتبال باشگاهی ایران بوده است.

استارت کم نظیر تراکتور با راننده اسپانیایی

بدون شک تراکتور تبریز عملکردی ایده آل در پیش فصل لیگ بیست و سوم داشته است. پاکو خمز با توانایی مالی بالای مالک تراکتور توانست تمام بازیکنان دلخواهش را بگیرد تا شجاع خلیل زاده، آلوارو خیمنز، سعید آقایی، عارف آغاسی، عارف رستمی، مهدی شیری و سیامک نعمتی پیراهن این تیم را بر تن کنند.

آنها اردویی مطلوب در ترکیه را پشت سر گذاشتند و با برگزاری بازی‌های تدارکاتی مناسب مقابل آدانادمیر ترکیه، سوکلیا مولداوی و اورنبورگ روسیه به کشور بازگشتند تا خود را برای جدالی تمام عیار در مسیر قهرمانی آماده کنند. خواسته‌ای که محمدرضا زنوزی مالک این باشگاه بارها در مصاحبه‌هایش به آن اشاره کرده و این تیم را آماده رسیدن به جام در فصل پیش روی لیگ برتر دانسته است.

چینش مورایس برای قهرمانی سپاهان

سپاهان اصفهان همچون تراکتور شرایطی ایده آل در نقل و انتقالات تابستانی داشته است. این تیم بازیکنانی همچون مسعود ریگی، یاسین سلمانی، کامسوبا، کاتائو و… را با نظر مستقیم ژوزه مورایس از دست داد اما با نظر همین مرد پرتغالی توانست خریدهای بزرگی همچون رضا اسدی، عیسی آل کثیر، احسان پهلوان، رضا شکاری، کاوه رضایی و هادی محمدی داشته باشد.

سپاهان نیز برنامه آماده سازی خود را به طور مدون پیاده کرد تا با سفر به ترکیه بتواند بازی‌های مطلوبی را برگزار کند و خود را برای فصلی مهم در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.

در بین تیم‌های لیگ برتری باشگاه‌هایی همچون نساجی مازندران و مس رفسنجان نیز برنامه پیش فصل خوبی را پیاده کردند اما باز هم به نظر می‌رسد جایی بین رقیبان سنتی پایتخت و اصفهان و تبریز نداشته باشند.

باید دید آیا لیگ برتر بار دیگری قهرمانی تکراری را به خود خواهد دید یا تراکتور برای اولین بار جام را در لیگ برتر بالای سر می‌برد. شاید هم پدیده‌هایی همچون نساجی، شمس آذر و… قرار است در لیگ برتر بیست و سوم خودنمایی کنند.