به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام عصر امروز چهارشنبه در نشست با موکب‌داران اربعین حسینی با تسلیت ایام حزن و اندوه و ماه عزای سیدالشهداء گفت: ماه محرم ماه اشاعه معروف‌ها و ارزش‌ها است و هدف قیام امام حسین (ع) اقامه نماز، ترویج معروف‌ها و مبارزه با منکرات بود و این نهضت همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه موکب داران مشعل‌داران نهضت عاشورا هستند، اظهار کرد: موکب‌داران برای اعتلای این نهضت پای کار بوده و هستند که این یک افتخار و موهبت الهی است.

استاندار ایلام افزود: موکب‌داران در اربعین سال گذشته به خوبی پای کار آمدند، امسال نیز همچون سال گذشته باید با برنامه‌ریزی و به‌صورت منسجم در راستای خدمت‌رسانی به زائران ایفای نقش کنیم.

وی با اشاره به نقش آفرینی نیروهای ارزشی و انقلابی در عرصه‌های مختلف، برگزاری این جلسات و نتایج آن را از مصادیق این نقش آفرینی عنوان کرد و افزود: به واسطه دلدادگی به سرور و سالار شهیدان، همه پای کار آمدند و به رغم گرمای بالا تلفات ناشی از گرمازدگی نداشتیم و حداکثر ماندگاری زائران در پایانه برکت به حداقل رسید.

نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: تلاش‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها باعث شد تا میزان تصادفات در اربعین سال گذشته به میزان ۵۰ درصد و میزان تلفات ناشی از تصادفات ۲۳ درصد کاهش یابد و مقام معظم رهبری از اربعین سال گذشته به عنوان معظم‌ترین مراسم یاد کردند و لبخند رضایت بر سیمای ایشان نقش بست، لذا همه شما در هر چه بهتر برگزاری این مراسم بزرگ مذهبی، فرهنگی نقش داشتید و خوش درخشیدید.

وی با بیان اینکه موکب‌داران، امسال نیز با همه ظرفیت‌ها ورود پیدا کنند، گفت: برنامه‌ریزی ها در این رابطه باید با نظم و انضباط سازمانی باشد.

وی ادامه داد: حُسن اربعین به مردمی بودن آن و یکی از محاسن اربعین همین است، لذا دولت وظیفه دارد زیرساخت‌ها را آماده کند، نقش‌آفرین اصلی خود مردم هستند.

دکتر بهرام‌نیا اضافه کرد: از تجربه سال گذشته به عنوان چراغ راه امسال استفاده می‌شود، برنامه‌ریزی‌ها براساس اطلاعات و تجهیزات مواکب صورت گیرد.

استاندار ایلام با اشاره به نقش مهم موکب‌داران در خدمات‌رسانی به زوار اربعین حسینی، گفت: اولویت اربعین امسال افزایش خدمات رسانی مواکب استان به زوار در مرز مهران است.

۶۰ درصد زوار اربعین از مرز مهران تردد می‌کنند

وی افزود: زیرساخت‌های مرز چیلات در استان مهیا است اما با وجود تاکید وزیر کشور و رایزنی با وزیر کشور عراق، اما زیرساخت کشور عراق برای تردد زوار مطلوب نبود و مقامات کشور عراق با استفاده از مرز چیلات برای تردد زوار در اربعین سال‌جاری موافقت نکردند.

نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: ۶۰ درصد زوار اربعین از مرز مهران تردد می‌کنند بنابراین نیاز است تعداد مواکب در استان ایلام افرایش یابد.

استاندار ایلام بیان داشت: نشست‌های هماهنگی مواکب به صورت هفتگی برگزار شود که در این نشست مشکلات مواکب احصا و برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه مواکب از ظرفیت خیرین استفاده کنند، گفت: باید تلاش کنیم و همه تمهیدات لازم اتخاذ شود که سفری ارزان ایمن و سالم برای زوار مهیا کنیم.

وی با اشاره به سخنان وزیر کشور در خصوص فرماندهی کنگره بزرگ اربعین در هر استان گفت: وزیر کشور اعلام کرد فرمانده میدان در ۵ استان مرزی و هدف اربعین استانداران هستند؛ بنابراین باید تمامی امکانات و ظرفیت‌ها بکارگیری شده با نظر استانداران باشد.

وی از تشکیل یک کارگروه‌های برای جانمایی و استقرار مواکب خبر داد و افزود: امسال جانمایی مواکب براساس یک برنامه مشخص است.