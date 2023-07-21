همایش شیرخوارگان حسینی در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شیرخوارگان حسینی صبح امروز در نخستین جمعه ماه محرم و در سومین روز از ماه عزای حسینی برگزار شد و مصلای جمعه گناوه پذیرای مادرانی بود که همراه با شیرخوارگان سبز و سفید پوش با پیشانی‌بندهایی با مضمون «یا حضرت علی‌اصغر (ع)» به یاد کوچک‌ترین شهید دشت کربلا آمده بودند تا بگویند راه علی‌اصغر (ع) با گذشت قرن‌ها همچنان ادامه دارد.

مادران زینبی با حضور در این آئین معنوی، کودکان خود را برای توسل به حضرت علی‌اصغر (ع) روی دستان خود گرفته و هم ناله با زنان کربلا برای غربت و مظلومیت سرور و سالار شهیدان در غم پر پر شدن طفل ۶ ماهه امام (ع) ناله سر دادند و همنوا با زمزمه‌های رباب در غمناک‌ترین حادثه روز کربلا اشک ماتم ریختند و عزاداری کردند.

در این همایش باشکوه قرائت نذر نامه خوانی انجام شد و مادران با قرائت نذر نامه شیرخوارگان خود را مفتخر به نذر سربازی ولی عصر (عج) کردند.

همچنین یکی از مداحان اهل‌بیت (ع) در مظلومیت سرور و سالار شهیدان و عزای طفل شش‌ماهه این امام مظلوم، مرثیه‌سرایی کرد و مادران را در این همایش با مرثیه شهید شش ماهه همراهی کردند.

این همایش باشکوه و معنوی که به همت حسینیه سید بهزاد و ستاد نماز جمعه گناوه برگزار شد اجرای سرود، قرائت نذر نامه و مداحی و مرثیه سرایی مداحان اهل بیت (ع) از دیگر برنامه‌های بود.