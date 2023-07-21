بازیکنان عاشق ساپینتو بودند/پرسپولیس بازیکن از دست نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری با حضور در برنامه «ورزش و مردم» درباره ماجراهای فصل گذشته استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو گفت: روز اولی که آقای ساپینتو را دیدم به من گفت جای من که نمی‌خواهی بنشینی؟! مربیان خارجی که می‌آیند برای انتخاب دستیار دنبال کسی هستند که مشکلی به وجود نیاورد.

مربی فصل گذشته استقلال تهران افزود: او خیلی خوشحال شد من با کی روش کار کردم چون خودش هم شاگرد او بود. کمی با هم صحبت کردیم و از خصوصیات خودش و کادر فنی گفت. دستیاران خارجی خیلی خوبی هم داشت. خیلی حرفه ای بودند. آنالیزور، بدنساز و دستیاری که با آقای ساپینتو آمدند تیم خیلی خوبی بودند.

حیدری با اشاره به حاشیه‌های فینال جام حذفی فصل گذشته بین استقلال و پرسپولیس یادآور شد: ما هم بعد از دوماه که از فینال جام حذفی گذشته است می‌خواهیم بدانیم چه شد ساپینتو اخراج شد. چند روز پیش هم خبرنگاران از افشاریان در این باره پرسیدند. به صورتجلسه داوران اشاره کرد و گفته است به خاطر تهییج نیمکت حریف این اخراج صورت گرفته است. این در حالی است که من از آقای خورشیدی داور بازی در همان لحظه پرسیدم که او گفت چون وسط زمین رفته است او اخراج شد.

مربی پیشین استقلال ادامه داد: اولین کسی که فصل قبل برای فینال جام حذفی خواستار داور خارجی شد خودم بودم که بتواند بازی را کنترل کند.

او درباره نقل و انتقالات متفاوت استقلال و پرسپولیس تصریح کرد: باشگاه پرسپولیس نمی‌گذارد بازیکنانش بروند اما استقلال را ببینید چقدر ورود و خروج بازیکن دارد. بیرانوند خواست برود تمام برنامه‌های تلویزیونی شبیه مدیرعامل پرسپولیس شدند که چرا تو (بیرانوند) می‌خواهی بروی.

حیدری به اهمیت ثبات مدیریت در باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: یک سال استقلال یک مدیرعامل داشت و قهرمان شد. آن هم تیمی که از فصل قبلش ضعیف‌تر هم بود. قهرمانی استقلال نشان از کار خوب فرهاد مجیدی و مدیریت است. آجورلو را نگه می‌داشتید. فصل تمام می شد به بی پولی می‌رسیدیم انوقت از او جوابی می‌خواستیم. آجورلو رفت و فتح جا. زاده آمد و گفت پول ندارم چه کار کنم.

او رابطه بین بازیکنان و مربیان فصل گذشته استقلال را اینگونه توصیف کرد: استقلال می‌توانست هر دو جام را بگیرد. بازیکنان و مربیان با هم بودیم. هیچ حاشیه‌ای در بین بازیکنان و کادر فنی نبود. بازیکنان عاشق ساپینتو بودند چون رو بازی می‌کرد ولی مدیران با او رو بازی نکردند.

حیدری پرده از دعواهای مدیرعامل و سرمربی استقلال برداشت و گفت: چند بار فتح الله زاده و ساپینتو را می‌بردیم. ولی متأسفانه جور نبودیم. هر بازی را می‌بردیم نقل برنامه‌های تلویزیونی شده بودیم که بازیکنان علیه مدیریت مصاحبه کنند. من اولین بار دیدم بازیکنان استقلال شب عید بی پول به خانه رفتند.

مربی فصل گذشته استقلال در خصوص افزایش عجیب مبلغ قرارداد بازیکنان این تیم در دوران مدیریت آجورلو گفت: نه! تیم‌های دیگر مثل سپاهان و تراکتور زیاد خرج کردند. مگر پرسپولیس کمتر خرج کرد. پارسال قیمت بازیکنان کلاً خیلی بالا رفت.