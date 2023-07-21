به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضوی نسب در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بسطام به میزبانی مصلی آستان مقدس امامزاده سید ابوالقاسم (ع) این شهر ضمن تسلیت فرا رسیدن محرم الحرام و ایام شهادت امام حسین (ع) و یارانش در عاشورای سال ۶۱ هجری قمری به بیان واقعه کربلا و سفر آن حضرت در آغاز حرکت از مدینه تا کربلا و فلسفه حضور در منزلگاه‌های مختلف پرداخت.

وی ادامه داد: امام حسین (ع) زمانی که به کربلا رسید زمین نینوا را از ساکنان آن به ۶۰ هزار درهم خرید و با آنها شرط کرد که زوارش را به قبرش راهنمایی کنند و آنها را مهمان کنند و در قبال این شرط زمین را دوباره پس از آنکه پولش را پرداخت به آنها واگذاشت.

امام جمعه بسطام در ادامه به توهین و هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد اشاره کرد و با محکوم کردن این اقدام نفرت انگیز اظهار داشت: این اقدامات وحشیانه و شیطانی دولت سوئد، در صدور مجوز برای آتش زدن قرآن کریم، نشان از عمق استیصال و کینه ورزی دولت‌های غربی در برابر آموزه‌های حیات بخش کلام الهی دارد.

رضوی با اشاره به اینکه هتاکی به قرآن کریم در ایام برگزاری حج و برپایی حج، نه تنها اهانت به صدها میلیون مسلمان در سراسر هستی است و هیچ کس یارای ایستادن در مقابل خداوند بزرگ و کتاب آسمانی اش را ندارد.

شایان ذکر است نمازگزاران متدین بسطامی هتک حرمت به قرآن کریم را بعد از خطبه‌های نماز جمعه این هفته محکوم کردند.