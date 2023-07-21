به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله شعبانی موثق امروز در خطبه‌های عبادی، سیاسی نماز جمعه ملایر ضمن تسلیت ایام ماه محرم ضمن رعایت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: باید با داشتن تقوا از دنیایی که بسیاری از انسان‌ها را زمین گیر کرده و باعث جهنمی شدن بسیاری می‌شود باید دوری کرد چرا که شیطان هنر زمین زدن بسیاری از انسان‌ها را دارد.

امام جمعه همدان به ابعاد مختلف فلسفه عاشورا اشاره کرد و گفت: محبت دنیا باعث شد که بسیاری علیرغم میل باطنی خود شمشیر را علیه خواسته درونی خود بکشند و مقابل امام حسین (ع) ایستادند.

وی به آموزه‌های قیام حضرت ابا عبد الله (ع) در کربلا اشاره کرد و افزود: این قیام در راستای مبارزه با طاغوت اتفاق افتاد، امام حسین (ع) همه هستی خود را برای نفی حکومت طاغوتی فدا کرد.

امام جمعه همدان با بیان اینکه امام حسین (ع) طغیان گران را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت می‌کند تصریح کرد: حقیقت امر به معروف دعوت به اسلام آموزه‌های الهی است و قیام علیه یزید مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.

وی اضافه کرد: از این عبارت می‌توان برداشت کرد که نفی طاغوت و طغیان گر حرف اسلام است و یکی از آموزه‌های که امام حسین (ع) از جد بزرگوار خود آموختند مبارزه با انسان‌های طاغی و طغیان گر است و هر نهاد و سیستم اجتماعی که که اهل تعدی است قیام علیه اینها یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است.

شعبانی با بیان اینکه نتیجه حکومت طاغوت و مدیریت غیر دینی تغییر ارزشهای الهی در جامعه است گفت: در دوران جامعه‌ای جاهلیت ارزشهای مختلفی در جامعه حاکم بود یک جامعه خون ریز و جاهل و غارت گر که با انقلابی که پیامبر (س) آورد ارزش‌ها تغیر کرد و یک امت مجاهد زاهد تربیت کرد و از درون آن جامعه مقدادها و ابوذرها و سلمانها تربیت شد.

وی با اشاره به اینکه وقتی مدیریت غلط غیر دینی اتفاق افتاد و سیاستی که در غدیر طراحی شده بود به انحراف کشیده شد و امیر مونین ۲۵ سال خانه نشین شد و بدعت وارد حکومت شد در همان دوران اول نتیجه سیاست غیر دینی و حاکمیت طاغوت دیده شد.

خطیب جمعه همدان با بیان اینکه در آنجایی که مدیریت غیر دینی حاکم می‌شود و ارزشهای الهی تغییر می‌کند و منکرها خوب جلوه می‌کند افزود: اینجا نقش حسین‌های تاریخ سد و مانعی می‌شود و کسانی که مثل حسین (ع) بوده و در مکتب حسین تربیت شده و اندیشه حسینی دارند می‌ایستند.

وی یادآور شد: مقابله با یزید کار هر کسی نیست کسی که شاگرد مکتب حسین است می‌تواند در برابر هر طاغوتی مقاومت کند و زیر با ذلت نرود.

امام جمعه همدان به نکته دوم قیام امام حسین (ع) اشاره کرد و افزود: امام حسین (ع) مرعوب قدرتهای ظاهری نشد و ما نیز نباید مرعوب قدرت‌های ظاهری و پوشالین شویم و کثرت این قدرت‌ها نباید باعت ترس و دلهره شود، عزت باید حامی روابط با قدرت‌ها باشد.

شعبانی گفت: همه قدرت‌ها در برابر امام حسین (ع) ایستاده بودند در ظاهر یزید حاکم جامعه است اما حسین کسی نبود که دست ذلت به سمت دشمن دراز کند و عزت را حفظ می‌کند و در ادامه نیز بعد از شهادت زینب کبری (س) اسیر می‌رود اما با افشاگری دست یزیدیان و قدرت‌های زمان را می‌بندد و امیر بر می‌گردد.

وی در ادامه به توهین مجدد سوئد به ساحت قدسی قرآن کریم اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی توهین به ادیان توحیدی و هر نوع توهین را محکوم می‌کند چرا که ادیان محترم هستند و این حرمات محکوم است.



شعبانی با اشاره به اینکه امروز دست‌های پشت پرده برای اختلاف بین ادیان و وحدت مسلمانان برنامه ریزی شده است گفت: انتظاری که وجود دارد این است که حرمات برخورد شود.

خطیب جمعه همدان تصریح کرد: برخوردها نه تنها از سویی کشور ما بلکه از سوی مسلمانان و سایر کشورهای اسلامی باید بازدارنده باشد و از تکرار چنین حرکاتی پیشگیری شود.

وی اضافه کرد: در جامعه اسلامی قرآن کریم ناموس جامعه اسلامی و یادگار پیامبر و کتاب مقدس بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان است و جامعه اسلامی باید با غیرت دینی خود این عمل قبیح را محکوم کند.

وی در پایان از تلاش نیروی انتظامی از قوانین عفاف و حجاب هم تقدیر کرد.