به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلو زاده عصر جمعه در آئین تجلیل از مداحان و ذاکرین اهل بیت اظهار داشت: شروع سال قمری و رزمایش محرم همراه با مقاومت است که محرم کلاس درس مقاومت و استکباری ستیزی است.

امام جمعه اهرم افزود: فضا و محیط مساجد و حسینه و هیئت‌ها میدان معنویت بخشی است. اگر کربلا سال ۶۱ هجری جنگ سخت و جهاد اصغر بود امروز کربلای ۱۴۴۵ جهاد کبیر و اکبر است.

وی افزود: امروز دشمن مبارزه با خانواده، با وارد شدن به میدان مبارزه با حجاب، عفت و بینان خانواده را در دستور کار خود قرار داد که با جهاد تبیین می‌شود این توطئه آنها را خنثی و نقش بر آب کرد.

پهلوزاده خاطر نشان کرد: اجتماعات همه هیئت‌ها و دسته‌جات استان باید در روز تاسوعا و عاشورا باشد زیرا اثرگذاری بسیاری خواهد داشت لذا تقاضا دارم تمام هیئت‌ها در یک نقطه جمع شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه جمعه هفته آینده روز عاشورا است می‌توان همه هیئت‌ها را به سوی نماز جمعه هدایت کرد.