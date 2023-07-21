ابراهیم قنبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز جمعه انفجار گاز در مجتمع هشت واحده در خیابان سه جانبازان منطقه پادادشهر اهواز گزارش و منجر به آتشسوزی ساختمان شده است.
مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از اعزام چهار خودروی آتش نشانی به محل حادثه خبر داد و افزود: هم اکنون ۱۱ آتشنشان در حال انجام عملیات امداد و نجات هستند.
قنبری با اشاره به مصدومیت ۲ نفر (یک خانم و یک آقا) در این حادثه بیان کرد: مصدومان پس از نجات به بیمارستان منتقل شدند.
مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تاکید کرد: در این حادثه بیش از ۱۰ نفر از ساکنان نیز سالم و بدون هیچ مصدومیتی نجات داده شدند.
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