ابراهیم قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز جمعه انفجار گاز در مجتمع هشت واحده در خیابان سه جانبازان منطقه پادادشهر اهواز گزارش و منجر به آتش‌سوزی ساختمان شده است.

مدیر آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از اعزام چهار خودروی آتش نشانی به محل حادثه خبر داد و افزود: هم اکنون ۱۱ آتش‌نشان در حال انجام عملیات امداد و نجات هستند.

قنبری با اشاره به مصدومیت ۲ نفر (یک خانم و یک آقا) در این حادثه بیان کرد: مصدومان پس از نجات به بیمارستان منتقل شدند.

مدیر آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تاکید کرد: در این حادثه بیش از ۱۰ نفر از ساکنان نیز سالم و بدون هیچ مصدومیتی نجات داده شدند.