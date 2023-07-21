کاهش موقت کیفیت هوای البرز

آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه است که به موجب آن در دشت البرز مرکزی وزش باد نسبتاً شدید و گردوغبار و کاهش موقت کیفیت هوا پیش بینی میشود.
وی بیان کرد: همچنین در پارهای نقاط به ویژه ارتفاعات شمالی استان رخداد رگبار پراکنده و رعد و برق در ساعات عصر و شب مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز کمی تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گرد و غبار است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۹ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۲۳ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۴ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی است.
بهاروند احمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۹ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.
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