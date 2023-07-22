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۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۲

رئیس دبیرخانه سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

طرح جامع پسماند در شهرستان دیر نهایی می‌شود

طرح جامع پسماند در شهرستان دیر نهایی می‌شود

بوشهر- رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: طرح جامع پسماند سلامت شهرستان دیر با همکاری اندیشگاه سلامت این شهرستان نهایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عیسی صفوی صبح شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دیر اظهار داشت: شهرستان دیر پیشرو در تصویب برنامه جامع پسماند سلامت استان است.

وی افزود: ۱۰ شهرستان استان بوشهر فاقد سایت علمی جامع پسماند است و در صورت تصویب نهایی طرح جامع پسماند شهرستان دیر، این طرح برای سایر شهرستان‌ها هم الگو خواهد شد.

رئیس دبیرخانه سلامت امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: طرح جامع پسماند شهرستان دیر با همکاری اندیشگاه سلامت در شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دیر با حضور مهندس اخلاقی معاون عمرانی فرماندار، رئیس دبیرخانه سلامت امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر حسینی رئیس اندیشگاه سلامت شهرستان بوشهر، جانشین امام‌جمعه محترم شهرستان، رئیس اندیشگاه سلامت شهرستان و سایر سازمان‌های مرتبط برگزار شد.

کد مطلب 5843103

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