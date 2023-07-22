به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین متجلی عصر شنبه در نشست امام جمعه بوشهر با مدیران نفت و گاز پارس ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت اباعبدالله امام حسین (ع)، به تشریح وضعیت تولید و توسعه طرح‌های اولویت‌دار این شرکت در هشت ماه گذشته پرداخت و اظهار داشت: با نصب نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که با موفقیت انجام شد، تا انتهای تابستان سال جاری تولید از این فاز با چهار حلقه چاه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۱۰ کیلومتر خط لوله جدید دریایی فاز ۱۶ پارس جنوبی اظهار کرد: این خط لوله در حال حاضر در شرایط ایمن‌سازی قرار دارد و پس از اتمام این مرحله، به خط لوله خشکی وصل خواهد شد تا برای زمستان زمینه برداشت روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز از این موقعیت فراهم شود.

فاز ۱۴ در مسیر تکمیل شدن

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به راه‌اندازی پایانه نفتی بین‌المللی جاسک اشاره و اظهار کرد: فعالیت‌های اجرایی این طرح که در سال‌های گذشته مجوز عملیات زودهنگام آن صادر شده بود، از سر گرفته شده و در چند ماه گذشته با پیشرفت‌های مطلوبی دنبال شده است، از جمله اینکه نخستین گوی شناور این پایانه نصب شده و پس از ارتباط با بخش بالادستی و مخزنگاه، راه‌اندازی خط لوله انتقال نفت خام این طرح آغاز می‌شود.

متجلی با اشاره به بهره‌برداری رسمی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با حضور رئیس‌جمهوری در اسفندماه سال گذشته، گفت: عملیات تکمیلی این پالایشگاه در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود چهارمین ردیف شیرین‌سازی این پالایشگاه تا آخر شهریورماه سال جاری در مرحله راه‌اندازی قرار گیرد.

نگهداشت تولید میدان گازی پارس جنوبی

وی همچنین به فعالیت‌هایی در حوزه نگهداشت تولید میدان گازی پارس جنوبی اشاره کرد و از جمله این اقدامات را اسیدکاری فازهای ۲۲-۲۴، نصب شیرهای ایمنی سکوهای فازهای ۱۵ و ۱۶، اسیدکاری چاه‌های تولیدی و… برشمرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ضمن قدردانی از تلاش واحدهای ستادی، مدیران، مجریان، کارکنان مستقر در بخش‌های عملیاتی و سکوهای گازی پارس جنوبی گفت: سال گذشته رکورد برداشت روزانه گاز با ۷۰۶ میلیون مترمکعب در زمستان شکسته شد و پیش‌بینی می‌شود با تولیدی شدن فاز ۱۱ و قرارگیری خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی در مدار بهره‌برداری این رقم افزایش یابد.