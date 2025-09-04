خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – حامد عرب‌زاده: با بهره‌برداری از خط لوله دریایی فاز ۱۶، ظرفیت دریافت خوراک یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی به بیش از ۲۸ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت؛ اقدامی که علاوه بر رفع گلوگاه‌های انتقال، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری تولید، افزایش ضریب اطمینان تأمین گاز و تقویت امنیت انرژی کشور دارد.

شریان‌های جدید انتقال گاز، پایان گلوگاه‌های قدیمی

خطوط لوله دریایی به‌عنوان شریان اصلی انتقال گاز ترش از میدان مشترک پارس جنوبی به پالایشگاه‌های خشکی شناخته می‌شوند.

در سال‌های گذشته، محدودیت‌های انتقال از دریا موجب کاهش انعطاف‌پذیری پالایشگاه‌ها و افت تولید در برخی مقاطع شده بود.

راه‌اندازی خط لوله فاز ۱۶ موجب شد این محدودیت‌ها رفع شده و امکان تزریق پایدارتر و پرحجم‌تر خوراک به پالایشگاه فراهم شود.

افزایش ضریب اطمینان شبکه گاز کشور

افزایش ظرفیت انتقال از طریق خط لوله جدید، ضریب اطمینان تأمین خوراک پالایشگاه را به شکل محسوسی افزایش داده است.

این موضوع به‌ویژه در فصول سرد سال که مصرف گاز به اوج می‌رسد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و ریسک افت فشار یا توقف جریان خوراک را به حداقل می‌رساند.

طراحی استاندارد برای کاهش ریسک‌های عملیاتی

به گفته کارشناسان، طراحی و اجرای خط لوله فاز ۱۶ بر اساس استانداردهای روز صنعت، ریسک تشکیل هیدرات و خوردگی در طول مسیر را کاهش داده است. این ویژگی فنی، علاوه بر افزایش عمر عملیاتی خط، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری را نیز کاهش می‌دهد.

تحول راهبردی در انتقال خوراک به پالایشگاه ششم

کارشناس ارشد صنعت گاز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: راه‌اندازی خط لوله دریایی فاز ۱۶ را باید یک تحول راهبردی در ساختار انتقال خوراک به پالایشگاه‌های پارس جنوبی دانست.

ساسان فروتن اضافه کرد: این خط با ظرفیت جدیدی که ایجاد کرده، توانسته است گلوگاه‌های انتقال را برطرف کرده و ظرفیت پالایشگاه ششم را به سطحی برساند که امکان پاسخگویی به نیاز فزاینده کشور در فصل سرما فراهم شود.

وی افزود: از منظر فنی، این پروژه به دلیل طول ۱۱۵ کیلومتری و عبور از بستر دریا، دارای پیچیدگی‌های مهندسی قابل توجهی بود. اجرای موفق آن با اتکا به دانش و توان داخلی نشان می‌دهد که صنعت گاز ایران به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که می‌تواند پروژه‌های پیچیده و راهبردی را بدون نیاز به کمک‌های خارجی به سرانجام برساند.

این کارشناس صنعت گاز تصریح کرد: افزایش ظرفیت دریافت خوراک تا بیش از ۲۸ میلیون متر مکعب در روز، نه‌تنها ضریب اطمینان شبکه سراسری گاز را بالا می‌برد، بلکه از بروز افت فشار و کمبود گاز در مقاطع اوج مصرف جلوگیری می‌کند.

وی بیان کرد: این امر به‌ویژه در زمستان پیش‌رو که پیش‌بینی می‌شود مصرف خانگی و صنعتی افزایش یابد، اهمیت دوچندان دارد.

فروتن با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی این طرح نیز خاطرنشان کرد: «راه‌اندازی خط لوله فاز ۱۶ علاوه بر ارتقای امنیت انرژی کشور، موجب کاهش هزینه‌های ناشی از توقف‌های اضطراری و افت تولید خواهد شد.

وی گفت: همچنین تولید پایدار گاز شیرین و مایعات گازی ارزش‌افزوده بالایی برای کشور ایجاد می‌کند و می‌تواند بخشی از نیازهای صادراتی را نیز پوشش دهد.

رشد پایدار تولید و افزایش ارزش‌آفرینی

ارتقای ظرفیت دریافت خوراک، مستقیماً به افزایش تولید گاز شیرین و مایعات گازی منجر می‌شود. این محصولات علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، نقش مهمی در صادرات انرژی و ارزآوری برای کشور دارند.

کاهش هزینه‌ها با حذف توقف‌های اضطراری

یکی دیگر از مزایای این اقدام، کاهش توقف‌های ناخواسته و هزینه‌بر در واحدهای پالایشگاهی است. با ورود خوراک پایدار و مستمر، نیاز به تعمیرات اضطراری کمتر شده و بهره‌وری پالایشگاه در سطح بالاتری تثبیت می‌شود.

پروژه‌ای ملی برای تضمین امنیت انرژی کشور

مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از راه‌اندازی خط لوله دریایی فاز ۱۶ به طول ۱۱۵ کیلومتر خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این خط، ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه به بیش از ۲۸ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

شهاب چهارلنگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه ملی همزمان با هفته دولت و پایان تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم، در سال نخست دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: خط لوله مذکور در دو بخش شامل ۱۱۰ کیلومتر و ۴۰۰ متر در دریا و چهار کیلومتر و ۶۰۰ متر در بخش ساحلی اجرا و در شهریورماه ۱۴۰۴ وارد مدار شد.

مدیر پالایشگاه ششم تأکید کرد: اجرای این طرح به دست متخصصان داخلی و با استفاده از توان سازندگان ایرانی انجام شد و نقش مهمی در تأمین پایدار گاز کشور در فصل زمستان ایفا خواهد کرد.

پارس جنوبی، محور امنیت انرژی ایران

پارس جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع گازی ایران و یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین انرژی کشور، نقشی حیاتی در امنیت انرژی ملی ایفا می‌کند. راه‌اندازی خط لوله دریایی فاز ۱۶، به‌عنوان یک پروژه راهبردی، توان کشور را در مدیریت اوج مصرف و پاسخ به نیاز داخلی و صادراتی بیش از پیش تقویت کرده است.