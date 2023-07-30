«آریوبرزن» و سه نمایشنامه دیگر در نشر عنوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور ارتباطات رسانهای نشر عنوان، کتاب «آریوبرزن و روشنک» نوشته حامد مکملی هنرمند نمایشنامهنویس و کارگردان قزوینی، شامل ۲ تکگوییِ نمایشی است که میتواند توسط یک تن یا چند بازیگر روایت شود. روشنک روایتِ زنی مجلسگردان است که در معرکه حاکمی گرفتار است و به نگاهِ عاشقی اسیر؛ و آریوبرزن، روایتی است برگرفته از داستانِ گنگ و ناپیدایِ سردارِ بزرگِ پارسی که در برابر اسکندرِ مقدونی ایستاد و برای سرزمیناش جان داد.
کتاب دوم حامد مکملی که در نشر عنوان منتشر شده است «زندگی سگمرده و یک نمایشنامه دیگر» نام دارد. «زندگی سگمرده» و «خانه نمزده» ۲ نمایشنامهای است که با مضمونی اجتماعی و نگاهی طنزآمیز نوشته شدهاند. حامد مکملی متولد ۱۳۶۰ در قزوین دارای مدرک کارشناسیارشد ادبیات نمایشی است. وی در زمینه نویسندگی و کارگردانی تئاتر فعالیت میکند.
کتاب «آریوبرزن و روشنک»، در ۹۶ صفحه، قطع پالتویی و با قیمت ۸۰ هزار تومان، و کتاب «زندگی سگمرده و یک نمایشنامه دیگر» در ۱۶۸ صفحه قطع پالتویی و با قیمت ۱۴۵ هزار تومان در ۳۵۰ جلد در نشر عنوان برای علاقمندان ادبیات دراماتیک منتشر شده است.
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