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۹ مرداد ۱۴۰۲، ۸:۴۳

برنامه دور رفت لیگ منطقه ای کشتی مشخص شد

برنامه دور رفت لیگ منطقه ای کشتی مشخص شد

برنامه دور رفت لیگ منطقه ای کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشور گرامیداشت شهید بهنام محمدی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

منطقه یک: میزبان اردبیل سالن جابر عباس زاده – ۲۰ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح
رشته آزاد: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل
رشته فرنگی: آذربایجان شرقی، اردبیل

منطقه دو: میزبان کرج، خانه کشتی تختی – ۲۰ مردادماه از ساعت ۱۱ صبح
رشته آزاد: گیلان، قزوین، توابع تهران، البرز
رشته فرنگی: گیلان، قزوین، توابع تهران، البرز

منطقه سه: میزبان مازندران (متعقابا اعلام می شود) – ۲۰ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح
رشته آزاد: مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی
رشته فرنگی: مازندران، گلستان، خراسان رضوی

منطقه چهار: میزبان قم – سالن شهید غلامپور – ۱۹ مرددماه از ساعت ۱۱ صبح
رشته آزاد: تهران، همدان، قم، مرکزی
رشته فرنگی: تهران، قم، مرکزی

منطقه پنج: میزبان یزد – سالن شهید صدوقی – ۱۹ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح
رشته آزاد: کرمان، یزد، خراسان جنوبی، سمنان
رشته فرنگی: کرمان، یزد، خراسان جنوبی

منطقه شش: میزبان کردستان – دهگلان- سالن المپیک – ۱۸ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح
رشته فرنگی: کردستان، لرستان، کرمانشاه
منطقه شش: میزبان کردستان – سقز – سالن شهید کاوه – ۱۹ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح
رشته آزاد: کردستان، لرستان، کرمانشاه

منطقه هفت: خوزستان، اهواز – سالن خانه کشتی شماره یک – ۱۹ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح
رشته آزاد: خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان
رشته فرنگی: خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان

منطقه هشت: شیراز – خانه کشتی – ۲۰ مردادماه – از ساعت ۱۰ صبح
رشته آزاد: هرمزگان، فارس، بوشهر
رشته فرنگی: سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، بوشهر

کد مطلب 5850424

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