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۱۲ مرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین:

زلزله ۳.۵ ریشتری آسیبی به بناهای تاریخی ورامین وارد نکرده است‌

زلزله ۳.۵ ریشتری آسیبی به بناهای تاریخی ورامین وارد نکرده است‌

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین با اشاره به وقوع زلزله ۳.۵ ریشتری بامداد امروز ۱۲ مردادماه گفت: این زمین لرزه آسیبی به بناهای تاریخی شهرستان وارد نکرده است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به زلزله ساعت نخستین صبح امروز گفت: خوشبختانه زلزله ساعت ۰۰:۴۳ امروز صبح ۱۲ مرداد ماه که به بزرگی ۳.۵ ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد، آسیبی به بناهای تاریخی شهرستان ورامین که در فهرست میراث ملی کشور ثبت شده، وارد نکرده است.

تاجیک افزود: با توجه به شدت این زلزله، کارشناسان میراث فرهنگی اقدام به پایش و بررسی ابنیه تاریخی شهرستان ورامین در حوزه بخش جوادآباد و روستاهای مرکز و اطراف کانون این زمین لرزه در روستاهای حسن آباد کوه گچ و حصار علیا کردند که گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که خوشبختانه آسیبی به بناهای تاریخی ورامین وارد نشده است.‌

وی گفت: کارشناسان یگان حفاظت این اداره به طور مداوم در حال بررسی شرایط هستند و در صورت گزارشی مبنی بر خسارت به آثار و ابنیه تاریخی، فوراً اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5853094

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