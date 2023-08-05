رشد ۱۹۸ درصدی درآمد شهرداری کرج از محل وصول عوارض نوسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی با بیان اینکه این میزان رشد، از اتفاقات مهم و ارزشمند در حوزه اقتصاد مدیریت شهری است، افزود: در حالی که به طور معمول عوارض نوسازی در روزهای پایانی سال توسط شهروندان پرداخت می‌شود کسب این رقم در چهار ماه نخست سال جاری، بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: کسب درآمد پایدار از جمله اهداف و اولویت‌های شهرداری‌هاست که عوارض نوسازی در زیرمجموعه این درآمدها قرار می‌گیرد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

به گفته شهردار کرج، به واسطه پرداخت عوارض نوسازی، شهروندان در حفظ و نگهداری شهر مشارکت می‌کنند.

این مسئول، خاطرنشان کرد: میزان رشد کسب درآمد عوارض نوسازی نسبت به درصد جذب بودجه نیز ظرف چهار ماه گذشته از سال، ۱۱۴ درصد بوده که رقم بسیار خوب و بی سابقه‌ای است.

کیانی، این اتفاق را نتیجه برنامه ریزی‌های انجام شده و تمرکز بر کسب درآمدهای پایدار در سلسله جلسات کمیسیون درآمدی، تلاش همکاران حوزه نوسازی و اداره کل درآمد و همچنین مدیران مناطق ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در ماه‌های باقی مانده از سال نیز با استمرار همین روند، رشد مطلوبی در زمینه کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری داشته باشیم.