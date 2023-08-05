  1. استانها
  2. البرز
۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۶:۵۱

شهردار کرج خبر داد؛

رشد ۱۹۸ درصدی درآمد شهرداری کرج از محل وصول عوارض نوسازی

رشد ۱۹۸ درصدی درآمد شهرداری کرج از محل وصول عوارض نوسازی

فردیس- شهردار کرج از رشد ۱۹۸ درصدی درآمد شهرداری از محل وصول عوارض نوسازی به عنوان یکی از ارکان درآمدهای پایدار شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی با بیان اینکه این میزان رشد، از اتفاقات مهم و ارزشمند در حوزه اقتصاد مدیریت شهری است، افزود: در حالی که به طور معمول عوارض نوسازی در روزهای پایانی سال توسط شهروندان پرداخت می‌شود کسب این رقم در چهار ماه نخست سال جاری، بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: کسب درآمد پایدار از جمله اهداف و اولویت‌های شهرداری‌هاست که عوارض نوسازی در زیرمجموعه این درآمدها قرار می‌گیرد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

به گفته شهردار کرج، به واسطه پرداخت عوارض نوسازی، شهروندان در حفظ و نگهداری شهر مشارکت می‌کنند.

این مسئول، خاطرنشان کرد: میزان رشد کسب درآمد عوارض نوسازی نسبت به درصد جذب بودجه نیز ظرف چهار ماه گذشته از سال، ۱۱۴ درصد بوده که رقم بسیار خوب و بی سابقه‌ای است.

کیانی، این اتفاق را نتیجه برنامه ریزی‌های انجام شده و تمرکز بر کسب درآمدهای پایدار در سلسله جلسات کمیسیون درآمدی، تلاش همکاران حوزه نوسازی و اداره کل درآمد و همچنین مدیران مناطق ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در ماه‌های باقی مانده از سال نیز با استمرار همین روند، رشد مطلوبی در زمینه کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری داشته باشیم.

کد مطلب 5853661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها