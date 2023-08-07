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۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ۸:۵۳

بازپرس دادسرای قزوین تشریح کرد؛

جزئیات جدید از دستگیری سارق اموال طلبه‌های روسی در قزوین

جزئیات جدید از دستگیری سارق اموال طلبه‌های روسی در قزوین

قزوین- بازپرس دادسرای مرکز قزوین از دستگیری سارق اموال ۴ طلبه روسی در یکی از مجتمع های بین راهی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سقراط کلینی در این خصوص اظهار کرد: روز گذشته ۴ طلبه که قصد عزیمت از یکی از استان‌های غربی به قم را داشتند در هنگام اقامه نماز در یکی از مجتمع‌های بین راهی در قزوین کیف شخصی خود را در نماز خانه جا گذاشته و بعد از مراجعه مجدد به نمازخانه متوجه فقدان کیف خود می‌شوند.

بازپرس دادسرای مرکز قزوین افزود: این افراد بعد از جست جو و پی گیری از مدیران مجتمع کیف خود را در حالی دریافت می‌کنند که فاقد مبالغی ارز خارجی بوده است.

وی ادامه داد: این طلبه‌ها با مراجعه به مراجع قضائی و انتظامی ادعا می‌کنند دلارهایشان در این مجتمع به سرقت رفته است.

کلینی اضافه کرد: با دستور قضائی و همکاری پلیس آگاهی و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این دلارها در خودروی یک نفر از کارکنان این مجتمع جاساز شده بود که با تلاش مأموران آگاهی کشف و ضبط گردید.

کد مطلب 5855508

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    نظرات

    • Ali IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      باید سعی شود در سرقت اثری باقی نماند...پول را برداشته وکیف را تحویل داده اید...شما چقدر مسلمان هستید..

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