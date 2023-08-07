به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را ارتقا سطح بهداشت عمومی جامعه، حفظ منابع آب و محیط زیست از آلودگی، باز چرخانی پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزی و جلوگیری از برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی بیان کرد و افزود: تکمیل این طرح با ۲۳۲ خانوار و ۳۰ فقره انشعاب، نیازمند احداث یک پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت ۱۲۰ متر مکعب در شبانه روز است.

وی افزود: برای اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب مسکن مهر شهرک نیرنگ نوشهر، عملیاتی شامل احداث شبکه جمع آوری فاضلاب با قطر ۲۰۰ میلیمتر به طول ۴۵۰ متر، ۱۰ فقره منهول بتنی، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۶ لیتر در ثانیه و احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۱۲۰ متر مکعب در شبانه روز در دست اجراست.

برارزاده فرایند این تصفیه خانه را لجن فعال با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر با اجزای متعادل ساز، انوکسیک، هوادهی، ته نشینی ثانویه و نیز کلر زنی، مخزن جمع کننده لجن مازاد و فیلتر پرس خواند و گفت: این طرح با اعتبارات ملی مسکن مهر، منابع داخلی و مشارکت مردمی در دست اجراست و اتمام آن به اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیون ریال نیاز دارد که در پایان ۷۰۰ خانوار از مزایای آن برخوردار می‌شوند.