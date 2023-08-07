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۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۳۸

مدیرعامل آبفای مازندران:

طرح جمع آوری فاضلاب مسکن مهر نوشهر بهره‌برداری می شود

طرح جمع آوری فاضلاب مسکن مهر نوشهر بهره‌برداری می شود

نوشهر- مدیر عامل آب و فاضلاب استان مازندران از بهره برداری طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب مسکن مهر شهرک نیرنگ نوشهر طی هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را ارتقا سطح بهداشت عمومی جامعه، حفظ منابع آب و محیط زیست از آلودگی، باز چرخانی پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزی و جلوگیری از برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی بیان کرد و افزود: تکمیل این طرح با ۲۳۲ خانوار و ۳۰ فقره انشعاب، نیازمند احداث یک پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت ۱۲۰ متر مکعب در شبانه روز است.

وی افزود: برای اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب مسکن مهر شهرک نیرنگ نوشهر، عملیاتی شامل احداث شبکه جمع آوری فاضلاب با قطر ۲۰۰ میلیمتر به طول ۴۵۰ متر، ۱۰ فقره منهول بتنی، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۶ لیتر در ثانیه و احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۱۲۰ متر مکعب در شبانه روز در دست اجراست.

برارزاده فرایند این تصفیه خانه را لجن فعال با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر با اجزای متعادل ساز، انوکسیک، هوادهی، ته نشینی ثانویه و نیز کلر زنی، مخزن جمع کننده لجن مازاد و فیلتر پرس خواند و گفت: این طرح با اعتبارات ملی مسکن مهر، منابع داخلی و مشارکت مردمی در دست اجراست و اتمام آن به اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیون ریال نیاز دارد که در پایان ۷۰۰ خانوار از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

کد مطلب 5855920

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