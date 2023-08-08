اعتصاب غذای صدها زندانی سیاسی در بحرین وارد دومین روز خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بعد از بی توجهی مقامات بحرین نسبت به درخواست‌های زندانیان سیاسی در این کشور و محروم کردن آنها از حقوق اولیه خود صدها تن از این زندانیان برای دومین روز پیاپی دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

بر اساس این گزارش، زندانیان سیاسی در زندان مرکزی «جَو» در بحرین برای دستیابی به حقوق اولیه خود وارد دومین روز از اعتصاب غذای نامحدود خود شدند. این اقدام زندانیان سیاسی در بحرین بعد از تداوم نقض حقوق آنها از طریق صدور حکم‌های ظالمانه و نبود خدمات پزشکی اولیه در زندان‌ها صورت می‌گیرد.

زندانیان سیاسی با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند که مسئولان زندان جو، حقوق اولیه ای را که حتی اسرای جنگی از آنها برخوردار هستند از زندانیان سیاسی دریغ می‌کنند. آنها منشورهای بین المللی و قوانینی که به دست خودشان نوشته شده از جمله لایحه حقوق اسرا را نقض می‌کنند.

بر اساس این بیانیه، زندانیان سیاسی مجبور هستند ۲۳ ساعت از شبانه روز را داخل سلول‌های خود بمانند و تنها یک ساعت در روز برای انجام کارهای شخصی زمان دارند. مسئولان زندان حتی مدت زمان و روزهای ملاقات با این زندانیان را بسیار محدود کرده‌اند. شرایط بهداشتی و ارائه خدمات پزشکی نیز در این زندان به حد بحران رسیده است.

زندانیان بحرینی اعلام کردند که درخواست‌های آنها برای زنده ماندن ضروری و حیاتی است.

جمعیت الوفاق بحرین ماه مارس گذشته اعلام کرد که بیش از ۱۴ هزار بازداشت خودسرانه در این کشور از سال ۲۰۱۱ تاکنون رخ داده و حتی ۱۵ تن از نمایندگان سابق پارلمان بحرین نیز به دلیل مواضع آنها در خصوص آزادی بیان بازداشت شده‌اند.