خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مدیران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در آئین تجلیل از اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز در آئین روز خبرنگار و اختتامیه بیست و یکمین جشنواره ملی رسانه‌های ایران که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار و اشاره به اهمیت شغل خبرنگاری گفت: مسطور قلم باید در جهت بیان حقایق، نجات انسان، پیگیری حقوق افراد و همچنین معرفت افزایی باشد.

وی ادامه داد: قلم و خبرنگاران تصویرسازان و تاریخ نگاران از جایگاه بالایی برخوردار هستند که باید با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند اخبار و اطلاعات را به مخاطبان انتقال دهند.

رئیس جمهور، نیروی انسانی را یکی از مهمترین محورها در حوزه خبر دانست و گفت: اگرچه با پیشرفت تکنولوژی ابزار انتقال خبر بسیار افزایش یافته اما این نیروی انسانی است که باید نقش محوری را داشته و دست به قلم برده و با هنر خود به بهترین شکل ممکن مطالب را برای مخاطبان پرورش دهد.

رئیسی با تشکر از اهالی رسانه تصریح کرد: جریان رسانه‌ای دشمن به دنبال جلوه دادن باطل به عنوان حق و حق به عنوان باطل است و می‌خواهد فضا را آلوده نشان دهد. در این جنگ شناختی باید با استفاده از ابزار دفاع شناختی به مقابله با دشمنان رفت. دشمن می‌خواهد ایمان را در دل مردم تضعیف کند، آنها ایمان و باور مردم را هدف قرار گرفتند و با خبرسازی، تحلیل و مستندسازی می‌خواهند امید را در دل مردم تبدیل به یاس کنند که شما اهالی رسانه نقش اساسی را در مقابله با این تهاجم دشمنان دارید.

وی خبرنگاران و اصحاب رسانه را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دانست و افزود: اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی و تبیین حقایق برای مردم نقش محوری را بر عهده دارید البته مأموریت ما در این عرصه مشترک است و ما مسئولان و شما اصحاب رسانه باید با کمک هم حقایق را برای مردم بازگو کنید.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید پیشرفت‌ها دیده شود، گفت: بیان مشکلات از سوی منتقدین مستلزم آن است که همراه ارائه راهکار باشد و کسانی که اهل اندیشه و فکر هستند باید برای برون رفت کشور از این مشکلات راهکار ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود پیشرفت‌های کشور را ندید، ما امروز علیرغم همه تحریم‌ها و مشکلات به موفقیت‌های زیادی رسیدیم. این پیشرفت‌ها را ببینیم. البته این بیان من نیست و من در دیداری که با بیش از ۱۰ رئیس جمهور و مقام عالی کشورهای مختلف داشتم آنها به پیشرفت ایران اذعان داشتند.

رئیسی با تاکید بر اینکه باید به منافع ملی کشور فکر کرد، خاطرنشان کرد: منافع ملی در اندیشه همه ما از افکار و گروه‌های مختلف باید اولویت اول باشد، نگوییم این کار اگر کار زیبایی است اما از طرف گروه و حزب ما انجام نشده پس آن را مورد نقد قرار دهیم.

رئیس جمهور ارجاع به اسناد بالادستی را اصل اساسی در حرکت‌های حزبی و سیاسی دانست و گفت: در قانون ما آزادی‌های بسیاری وجود دارد البته آزادی را خداوند داده و چارچوب آن را نیز بیان کرده است. ما معتقدیم آزادی‌های مشروع باید تضمین شود و این در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که این از افتخارات ماست.

وی با تاکید بر اینکه آزادی و حقوق افراد و اشخاص باید رعایت شود، گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران گاهی برخی سخن از عدم آزادی گفتند در حالی که آنها بیش از دیگران از این آزادی بهره بردند.

رئیسی آزادی را ثمره خون شهدا دانست و تاکید کرد: باید آزادی که ثمره خون شهداست را قدر بدانیم البته در بیان مطالب هم مثبت‌ها را بازگو کنیم و هم نقاط ضعف را. امروز در کشور رشد اقتصادی داریم اگرچه رشد اقتصادی که در این سال‌ها رخ داده مطلوب ما نیست اما ما به دنبال افزایش رشد اقتصادی هستیم.

وی ادامه داد: همه شاخص‌ها در حوزه تولید، صنعتی و علم و فناوری رشد را نشان می‌دهد و در حوزه علم و فناوری کارهای بسیار بزرگی در کشور انجام شده است، کارهایی که در شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود افتخار آفرین است و باید به آن افتخار شود. همه این کارها و پروژه‌هایی که انجام می‌شود در سبد نظام جمهوری اسلامی است و نباید در تکمیل پروژه‌ها به این فکر کنیم که آغاز این پروژه در کدام دولت بوده و تکمیل پروژه به نام چه کسی است.

رئیسی خاطرنشان کرد: مساله برجام، معاهدات و قراردادها و میز گفتگو را هیچ گاه ترک نکرده و دست برتر را داریم و سخن متقن می‌گوئیم. ما هیچ گاه از گفتگو عقب نشینی نکرده‌ایم اما آنها بودند که بارها پیمان شکنی کردند. البته ما به لطف خداوند در عرصه‌های مختلف در جایگاه برتری قرار داریم.

وی گفت: ایران امروز ایران پیشرفته فناور است و ما در عرصه‌های مختلف در حال حرکت رو به جلو هستیم.

رئیسی بیان کرد: خالی کردن دل ملت کار پیچیده‌ای نیست اما رسالت ما این است که ایجاد امید کنیم ما به عنوان دولت و شما اهالی رسانه باید با کار، تلاش و قلم خود ایجاد امید کنیم و در جهت منافع ملی حرکت کنیم. هر کس آگاهانه یا از روی عدم آگاهی ایجاد ناامیدی کند در این جهت عمل نکرده است.

رئیس جمهور گفت: من از زمان تصدی مسئولیتم در دولت از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکردم و معتقدم نقد رسانه‌ای و اصحاب رسانه نعمتی برای کشور هستند.