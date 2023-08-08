رونمایی از پوستر مسابقات والیبال قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، بیستودومین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۸ مرداد تا چهارم شهریور به میزبانی شهر ارومیه و با شرکت ۱۸ تیم برگزار خواهد شد و بر این اساس فدراسیون والیبال با تائید کنفدراسیون والیبال آسیا پوستر رسمی این رقابتها را طراحی و معرفی کرد.
در طراحی این پوستر از نشانه سیمرغ، پرندهای اسطورهای و نمادین در تاریخ تمدن، اندیشه و فرهنگ ایرانی استفاده شده است. هنرمندان از ترکیب پرندگان و موجودات دیگر با یکدیگر و آمیختن اندامهای آنها در تاریخ اندیشه و ادب و فرهنگ ایران، مفاهیم رمزی پر شماری ساختهاند که به آرزوهای مهم اجتماعی و مدنی نظیر ضرورت توجه به وحدت اجتماعی، کار گروهی و وحدانیت و مفاهیم عالی اشاره دارد.
در تاریخ ایران و حتی دوران اسلامی در تمام هنرهای ایرانی مظاهر و نقشهای گوناگون سیمرغ به مثابه ایده مورد توجه هنرمندان قرار گرفته و استفاده از آن به مرکز و مظهر تجلی آرزوها و آرمانهای ملی و اعتقادی مردم این سرزمین تبدیل شده است. با بررسی و تحلیل تاریخ فرهنگ و هنر ایران پژوهشگران متوجه شدهاند که هیچ معنا و نقشی نتوانسته است به اندازه سیمرغ مورد علاقه و توجه مردم قرار گیرد.
شهرت و اعتبار معنایی این موضوع آن چنان بالاست که مدنیتهای دیگر نیز به طریقههای متفاوت، برحسب نیاز از این معنای ایرانی بهرهها بردهاند.
تا کنون نقش سیمرغ به هزاران شکل ممکن از سوی هنرمندان ایرانی باز پردازش گردیده است، در نقاشی، حکاکی بر فلز، سنگ، نساجی، هنر قالیبافی، معماری، شهرسازی و ادبیات و هر جای دیگر که بجوییم نقشها و رمزهای مرتبط با آن را میتوان یافت و نمونه بارز و بسیار آشنای این نقش در دوران کنونی در نشان و پوسترهای جشنواره فیلم فجر و در نشان و حجم یاد بود جشنوارههای رادیو تلویزیون و… موارد دیگر نیز یافت میشود.
همچنین دریاچه ارومیه که در شمال غرب ایران واقع شده است، از دیگر شاخصههای مهم پوستر جام بیستودوم آسیا است؛ این دریاچه بر اساس تقسیمات کشوری، میان دو استان آذربایجان غربی و شرقی قرار گرفته است.
دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران است که مساحت آن در سال ۱۳۷۷ حدود شش هزار کیلومتر مربع بود که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار میگیرد.
دریاچهٔ ارومیه، بزرگترین دریاچهٔ داخلی ایران، بزرگترین دریاچهٔ آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچهٔ بزرگ آب شور دنیا است. این دریاچه در گذشته محل مناسبی برای مهاجرت پرندگانی چون فلامینگو، مرغان و اردکها بوده است از مهمترین بیمهرگان موجود در این دریاچه میتوان به گونهای از میگوی آب شور بنام آرتمیا اشاره کرد.
تأمین کنندههای اصلی آب دریاچه شامل رودهای دائمی زرینه رود، تلخه رود (آجی چای)، شهرچای، زولاچای، سیمینه رود، لیلان چای، نازلوچای، باراندوزچای، صوفی چای، قلعه چای، آلمالوچای و اسکوچای هستند که از کوههای پیرامون دریاچه (سبلان، سهند، کوههای مرزی ایران و ترکیه) سرچشمه میگیرند.
ویژگیهای لوگو:
در طراحی این لوگو از عنصر و نقش «بال» استفاده شده است که فراوانی و ترکیب نقش بال در هنرهای هخامنشی، پارتی، ساسانی و در دوران اسلامی آنچنان بالاست که به عامل وحدت دهنده معنایی-دیداری تبدیل گردیده است.
ترکیب فرم توپ و بال پرنده، به طریقی که از آمیختن آنها حس و تداعی حرکت به جلو، پیشتازی، شتاب و سرعت شکل بگیرد و همهی اینها در آمیختن باهم اتمسفری ترقیخواه و قهرمانانه بیابند مورد توجه طراح بوده است.
در پالت رنگهای لوگو نگاه به طرز بیان زیبایی شناسانه هنرمندان نقاش ایرانی به دقت مورد توجه قرار گرفته و از ترکیب و پراکندهسازی رنگهای سرد و گرم حس کنترل، حرکت و فعالیتهای پویا و غیر قابل مهار شکل گرفته است.
در عین همهی اینها ضرورت ایجاد بیانی زیبایی شناسانه با گرایشهای نو و در منظرهای جهانی و ترقی خواهانه مورد توجه جدی بوده است.
لازم به ذکر است پوستر این رویداد مهم والیبال قاره آسیا، در دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال با طراحی استاد بهرام کلهرنیا و سیاوش یعقوبی تهیه شده که در سایت فدراسیون والیبال از طریق این لینک با کیفیت اصلی در دسترس است
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