پیگیری حل مشکل آب شرب روستایی امیدیه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز جمعه در نشست شورای اداری شهرستان امیدیه بیان کرد: امروز از پروژه حفر و ساخت تونلی که چندین سال مراحل اجرایی آن متوقف مانده بود، بازدید شده و با پیگیری‌های صورت گرفته این پروژه در مراحل پایانی است و آسفالت آن و مقداری از لاینینگ تونل باقی مانده است که مسئولان قول دادند در مدت تعیین شده کار را نهایی کنند.

وی افزود: یکی مشکلات عمده امیدیه مسئله راه است و بنا بوده یک اتوبان چهار بانده برای امیدیه ساخته شود. البته با تلاش‌هایی صورت گرفته بخشی از کار انجام شده و بودجه‌هایی به این منظور لحاظ و مقرر شده تا عملیات اجرایی این پروژه از سر گرفته شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: همچنین از شهرک یاسر بازدیدی شده که در آن خانواده‌هایی که در دوران دفاع مقدس از شهرهای مختلف به این منطقه آمدند، ساکن شده‌اند و چون مالکیت زمین برای آنها مشخص نبود با مشکل روبه‌رو شدند؛ بنابراین تصمیم گرفته شده تا وزارت نفت زمین را به اداره کل راه و شهرسازی شهرستان واگذار کند و سند مالکیت با همکاری شورای شهر، شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک در یک پروسه دو ماه و نیمه به مردم واگذار شود.

حسینی محراب ادامه داد: همچنین مشکل آب شرب امیدیه و روستاها و بخش‌های مختلف آن مطرح شد؛ آبرسانی به ۶ روستای این شهرستان باقیمانده که در دست اقدام است و در چند روز آینده این روستاها از نعمت آب شرب پایدار بهره مند می‌شوند.

استاندار خوزستان توضیح داد: یک مشکل اساسی در مورد ناپایداری آب امیدیه بود که با انتقال یک لوله از چاه‌های جایزان باید حل شود که بنا شده وزارت نفت از محل بودجه مسئولیت‌های اجتماعی، با مشارکت آبفا و آب و برق با یک مدلی از تأمین مالی این اقدام را انجام دهند و آب مستمر و پایدار برای مردم امیدیه فراهم شود.

حسینی محراب با تاکید بر رفع مشکلات شهرک انرژی امیدیه گفت: در سفر رئیس جمهور به خوزستان تفاهم‌نامه‌ای بین استانداری و هلدینگ خلیج فارس امضا شد و مراحل اجرایی آن در حال انجام است و مقرر شد شهرک صنعتی زمین‌های مورد نیاز هلدینگ را در اختیارشان قرار داده و این کار اجرایی شود که می‌تواند کمک خوبی در زمینه اشتغال باشد و زنجیره مکمل پتروشیمی‌های استان است.