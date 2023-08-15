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۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۱۰

در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

کرسی علمی ترویجی دولت اعتدال «فلسفه سیاست» برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی دولت اعتدال «فلسفه سیاست» برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی «دولت اعتدال (فلسفه سیاست)» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی «دولت اعتدال (فلسفه سیاست)» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه و انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی- ترویجی ابراهیم دادجو به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام محسن مهاجرنیا و مرتضی یوسفی راد به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

همچنین دبیری علمی این کرسی بر حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری است.

لازم به ذکر است کرسی علمی ترویجی «دولت اعتدال (فلسفه سیاست)»، دوشنبه ۳۰ مردادماه سال جاری ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم و تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5861927
فاطمه علی آبادی

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