به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه ادیان و مذاهب در پی جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم، پویش بین‌المللی «شکوه اربعین در پناه قرآن» را برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام جعفر فخر آذر مدیر کل ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با اعلام این خبر گفت؛ در پی جسارت به ساحت مقدس کلام وحی و محکومیت آن توسط جهان اسلام و نیز سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان حلقه وصل مراکز علمی و آموزشی همه ادیان و ملل و نحل، پویش مردمی «شکوه اربعین در پناه قرآن» را در عظیم‌ترین راهپیمایی سالانه جهان به مناسبت اربعین سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) برگزار می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع و تاکید مقام معظم رهبری بر تلخ و توطئه‌آمیز بودن این حادثه گفت؛ اربعین نماد همدلی و همراهی همه آزادی خواهان دنیا در محکومیت جنایت و توطئه علیه آزادی خواهی است و اهانت به قرآن کریم با وجود بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان، به تعبیر رهبر معظم انقلاب آرایش جنگی علیه مقدسات اسلام است.

مدیر کل ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب افزود؛ راه مقابله با این توطئه‌ها همدلی و هم آوایی همه مسلمین در حمایت از ارزشهای قرآن به عنوان معجزه جاوید اسلام با بهره‌گیری از مفسران معصوم آن یعنی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است.

حجت الاسلام فخر آذر اجتماع عظیم چند ده میلیونی اربعین را فرصت مغتنمی برای پاسداری از قرآن و آموزه‌ای آن دانست و گفت؛ حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام)، جان مبارک خود و عزیزترین فرزندان و برادران و یاران را برای پاسداری از قرآن و آموزه‌های آن تقدیم نمود.

وی از همه هنرمندان، اساتید، دانشجویان و حوزویان و دانشگاهیان و دانش آموزان و اقشار مختلف جامعه خواست با خلق آثار هنری و فرهنگی برای حضور عالمانه در اربعین امسال، با شرکت در پویش “شکوه اربعین در پناه قرآن” آثار هنری تبلیغی و چند رسانه‌ای خود را به دانشگاه ادیان و مذاهب ارسال و جهت اطلاع بیشتر با شماره ۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰ داخلی ۱۲۸ تماس بگیرند.