به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا امام این شهر ضمن بیان اینکه اقدامات سخیف حمله به اماکن مذهبی مشهد و شاهچراغ محکوم است، ابراز داشت: دشمن با این قبیل برنامه ریزی ها می کوشد تا وحدت موجود بین کشورهای همسایه را خدشه دار کند.

وی با بیان اینکه تنها راه خنثی سازی این قبیل حملات چنگ انداختن به ریسمان وحدت است، افزود: دشمن نیک می‌داند که با وحدت دیگر جایگاهی نخواهد داشت لذا از هر طریق ممکن به دنبال قطع این ریسمان و کوتاه کردن دست ما از اتحاد است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه هدف اقدامات تروریستی دشمن ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی بین امت‌های مسلمان است، ابراز داشت: استکبار که خود را در منجلاب زوال گرفتار می بیند با دست و پا زدن‌های بیهوده می‌کوشد تا به واسه ایجاد این تفرقه‌ها با هر روش حتی حمله به اماکن مذهبی خود را رهایی بخشد.

مطیعی با بیان اینکه در این برهه حساس کنونی که با جنگ فرهنگی و رسانه‌ای مواجه هستیم باید بیش از گذشته مراقب ترفندهای جدید دشمن بود، تصریح کرد: امروز وظیفه هر مسئول در جمهوری اسلامی و آحاد مردم روی آوردن به تقوا و پاسداری و حراست از این نظام مقدس است.

وی با بیان اینکه تنها ابزار مورد نیاز در این نبرد دشمن کار جهادی و خستگی ناپذیری مسئولان است، افزود: اگر می‌خواهیم در همه عرصه‌ها پیروز و سربلند باشیم می‌بایست مدیران خدمت به مردم را رأس امور قرار دهند و با کار شبانه روزی خودشان موفقیت کشور و خنثی سازی توطئه دشمن را رقم بزنند.

به گزارش مهر، سالروز کودتای ۲۸ مرداد، هفتم صفر سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، اعمال ماه صفر و لزوم درک موضوع اربعین حسینی دیگر موضوعات مهمی بود که از تریبون این هفته نماز جمعه سمنان مطرح شد.