باور ۷۱ درصد مردم ایران به آینده روشن پس از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلی امیر المومنین با تاکید بر اینکه راهبرد تفرقه افکنی دشمن شکست خورده است، بیان کرد: ملت ایران بار دیگر اثبات کردند که رشته اتحاد و همبستگی کشور نا گسستنی است.

وی ادامه داد: دشمن در جنگ تحمیلی سوم با ایجاد تفرقه به دنبال ایجاد شکاف بود که هوشیاری مردم و وحدت بین همه سران و مسئولان رده بالای کشور توطئه آن ها را خنثی کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به اینکه جهاد و ایستادگی مردم دشمن را به زانو درآورده است، اضافه کرد: یکی از این موارد تنگه اقتصادی هرمز است که ایران بر آن اشراف کامل دارد.

مطیعی به موضوع سالروز شکست آمریکایی ها در صحرای طبس در سال ۵۹ اشاره داشت و افزود: در ۱۶ فروردین نیز قصد ربایش اورانیوم غنی سازی را داشت که بار دیگر با هوشیاری نیروهای مسلح و مردم به زمین خوردند.

وی اظهار کرد: دشمن با وجود اراده بین حاکمیت و ملت نمی‌تواند با اختلاف افکنی راه به جایی ببرد لذا می‌بایست همین رویه وحدت همچنان که باید در کشور حفظ شود.

خطیب جمعه سمنان با استناد به نظرسنجی‌های اخیر گفت: ۷۱ درصد مردم ایران آینده کشور را پس از جنگ بهتر از قبل می‌دانند و بیش از ۸۰ درصد نیز قوّت نیروهای مسلح را مطلوب ارزیابی کرده‌اند.