فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
وی افزود: وزش باد ممکن است طی ساعاتی از اواخر وقت فردا (چهارشنبه) تا صبح پنجشنبه سبب نفوذ غبار رقیق به جو استان کرمانشاه شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این احتمال مطابق معمول برای مناطق مرزی بیشتر به نظر میرسد.
دولتشاهی بیان کرد: همچنین دمای هوا که در غالب نقاط استان کرمانشاه تا پایان هفته با روندی آرام افزایش مییابد از روز شنبه تا اواسط هفته آینده بتدریج کاهش خواهد یافت.
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