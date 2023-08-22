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۳۱ مرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۴۹

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه:

هوای کرمانشاه در اواخر هفته جاری گرم‌تر می‌شود

هوای کرمانشاه در اواخر هفته جاری گرم‌تر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی استان طی روزهای آینده، گفت: هوای کرمانشاه در اواخر هفته جاری گرم‌تر می‌شود.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد ممکن است طی ساعاتی از اواخر وقت فردا (چهارشنبه) تا صبح پنجشنبه سبب نفوذ غبار رقیق به جو استان کرمانشاه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این احتمال مطابق معمول برای مناطق مرزی بیشتر به نظر می‌رسد.

دولتشاهی بیان کرد: همچنین دمای هوا که در غالب نقاط استان کرمانشاه تا پایان هفته با روندی آرام افزایش می‌یابد از روز شنبه تا اواسط هفته آینده بتدریج کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 5868327

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