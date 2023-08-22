اصلاحات دفترچه انتخاب رشته در کنکور ۱۴۰۲ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رشتهمحلهای جدید و اصلاحات مربوط به دفترچههای راهنمای انتخاب رشته با آزمون و همچنین دفترچه راهنمای پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۲ اعلام شدند.
داوطلبان میتوانند با مطالعه دفترچههای راهنمای انتخاب رشته با آزمون و همچنین دفترچه راهنمای پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۲ و توجه به اصلاحات جدید مربوط به دفترچههای راهنمای مذکور در مهلت مقرر تا پایان روز شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲ به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
اصلاحات و جداول رشتهمحلهای جدید (سری اول) دفترچههای راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری و همچنین دفترچه راهنمای پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.
نظر شما