به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه زنان را تشریح کرد و اظهارداشت: لایحه امنیت زنان در مجلس قرار دارد. ما سعی کردیم در نشستها و کمیسیونهای مرتبط مجلس حضور داشته باشیم و نظراتمان را بگوییم.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور اعلام کرد: برخی از نظرات ما اعمال شد و امیدواریم برخی دیگر از نظراتمان نیز در صحن اعمال شود. این لایحه هنوز نیاز به اصلاح دارد اما منتظریم این لایحه به صحن مجلس آید. خیلی از موادی که در این لایحه است میتواند پشتیبان خانواده و حمایتگر زنان در خانواده باشد. حتی بهترین شرایط را برای زنان فراهم کند و امیدواریم به سرعت مراحل خود را در مجلس طی کند.
وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: برخی از مسائلی که این دولت در مورد زنان و خانواده دنبال کرد شاید جز آرزوها بود و به سرعت محقق شد. از جمله مساله بیمه ناباروری. ناگفته نماند حدود ۲۰ درصد زوجین ما نابارورهستند و هزینههای هنگفتی به این خانوادهها تحمیل میشود که امکان پیگیری برای درمان شدن را ندارند. در این دولت ۱۰۰ درصد این امر بیمه شد.
خزعلی بیان داشت: همچنین بیمه زنان باردار تا پایان دوره شیردهی و فرزندان تا پایان پنج سال را این دولت انجام داد که شاید گفتن آن راحت است اما بودجه و حمایتی که باید پشت اینها باشد تا محقق شود، مهم است. از سوی دیگر در زمینه ناباروری به بیمارستانهای خصوصی اخطار داده شد که اگر بیمه ناباروری را اعمال نکنند مجوز آنها گرفته میشود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره دستور ایت الله رئیسی برای ارائه کارنامه و پرونده تحصیلی دانش آموزان به مادران، بیان داشت: در روزهای اول آغاز به کار دولت سیزدهم اعتراض بانوان را نسبت به چرایی ندادن پرونده دانش آموز به مادران را داشتیم. رئیس جمهوری دستور دادند که دستورالعملی که در آموزش و پرورش بود بررسی و تجدید نظر شود و نهایتاً مصوب شد که کارنامه و پرونده به مادران هم داده شود.
خزعلی درباره آسیبهای اجتماعی گفت: در خصوص خودکشی دوره و برنامه آموزشی و مهارتی خوبی در استانهای پر آسیب داشتیم. به برخی آسیبهای دیگر مربوط به بانوان نظیر زنان زندانی رسیدگی شده است و به خوبی در استانها پیش میرود. حرکت خوبی ایجاد شده است و امیدواریم سرعت گیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: یک هجمه بین المللی بود برای اینکه وجهه ایران را جور دیگری نشان دهند و شرایط زنان را متفاوت از آنچه هست به دنیا معرفی کنند. ما تلاش کردیم و میکنیم بسیاری از این حرکتها را خنثی کنیم. برای اولین بار آموزش آیورا به زنان حوزه اقیانوسیه هند توسط زنان ایرانی انجام شد که این خود معرف کشور ما و نشان دهنده قدرت و توانمندی عظیم زنان ما است.
وی بیان داشت: بعد از آن اغتشاشات و هیاهو و تلاش رسانهای که انجام دادند، سعی کردند چهره زن ایرانی را مخدوش کنند، کنگره زنان تأثیرگذار را داشتیم که کشورهای مختلف از نزدیک شاهد دستاورد زنان ایران بودند. در حوزه دانش بنیان بسیاری از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان زنان هستند. دولت از این زنان پشتیبانی ویژه داشت و سال قبل ۷۰ شرکت را تحت حمایت تسهیلاتی قرار داد. اینها نشان میدهد با وجود همه موانع حرکت رو به جلویی داریم اما به گفته رهبری ما به قله نزدیکیم و خسته نمیشویم و خستگی و ناامیدی معنا ندارم.
ارائه «کالابرگ جهیزیه» و «وام ویژه ازدواج» به زوجهای دهه شصتی
وی در خصوص تسهیلات ویژه دهه شصتیها نیز گفت: دهه شصتیها ۲۱ درصد جمعیت ما را تشکیل میدهند و شرایط ویژهای دارند که ممکن است به تجرد قطعی برسد. روستاهای ما شرایط ویژهتری دارند. یک بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این امر را اجرایی کردیم و امسال به صورت وسیعتری تحت پوشش قرار گرفتن زوجین دهه شصتی از نظر بیمه اجتماعی و تسهیلات به شکل کالابرگ جهیزیه، وام اشتغال و «وام ویژه ازدواج» به جز وام ازدواج را برای دهه شصتیها داشتیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه ۲۰ همت وام فرزندآوری و ۷۰ همت وام ازدواج طی پنج ماه گذشته پرداخت شده است اما هنوز به شرایط مطلوب نرسیدهایم، عنوان کرد: اعطای زمین به خانوادههای دارای سه فرزند به بالا در برخی شهرها و استانها شروع شده اما به همین سرعت نمیشود در قانون اجرا شود. در اکثر موارد به خانوادههای دارای چهارقلوها زمین داده شده و اجرایی شده است.
خزعلی درباره اقدامات انجام شده در حوزه زنان سرپرست خانوار نیز تصریح کرد: یکی از مشکلات زنان سرپرست خانوار مساله ضامن برای تسهیلات بود. با مصوبهای این تسهیلات با ضمانت دولت به این زنان داده میشود. همچنین ما برنامه جامعی را برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تدوین کردیم که در کمیسیون است. این امر باید در برنامه ششم صورت میگرفت که در این دولت انجام شد. در برنامه هفتم نیز این امر دیده شده تا این توانمندسازی فقط در بحث اشتغال نباشد بلکه در بحث آموزشی، حقوقی، مشاوره و… نیز وجود داشته باشد.
وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه بیمه زنان خانه دار با بیان اینکه اجرای بیمه زنان خانهدار از روستا شروع شده و امیدواریم به شهر گسترش یابد، افزود: برنامه ما این است که این بیمه را برای کسانی که چهار فرزند دارند پیگیری کنیم و امیدواریم به نتیجه برسد. در قانون درج شده بیمه زنان خانهدار باید اجرایی شود اما با توجه به شرایطی که دولت دارد و بودجهای که باید اختصاص یابد، میتوانیم این امر را اجرا کنیم.
معاون امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: میتوانیم ۱۲ کار را نام ببریم که در این دولت برای اولین بار اتفاق افتاده است که از جمله آن پشتیبانی مالی و لجستیک از بانوان، به رسمیت شناختن بانوان در تصمیمگیری و تصمیم سازیها، ارتقای پست مشاوران زنان به همترازی معاون وزیر یا مدیر کل و ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار برای دهکهای یک تا پنج است.
خزعلی با حضور درباره بحث اشتغال بانوان نیز توضیح داد: در ماههای اول شروع به کار دولت سیزدهم، تدوین طرح کسب و کار پایدار خانواده محور را داشتیم. در برنامه هفتم نیز به صورت تفصیلی خواستیم این امر مورد بررسی قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور افزود: در ستاد زن و خانواده هم مصوب کردیم که اشتغال منعطف بانوان را داشته باشیم و تغییراتی در قانون کار استخدامی داشته باشیم تا خانمها از دوره فرزندآوری و فرزندپروری به خوبی استفاده کنند و مشاغل متناسب با شرایط داشته و شغل را از دست ندهند.
وی افزود: کسب و کار پایدار خانواده محور در ۲۱ استان برای زنان سرپرست خانوار عملیاتی شد. حدود ۳۶۰۰ زن سرپرست خانوار توسط زنان کارآفرین تحت پوشش قرار گرفتند. زنان کارآفرین موظف شدند از صفر تا صد کار را بر عهده گیرند تا کار به پایداری رسد.
وی بیان داشت: هدفمان این نیست حتماً زنان مشغول به کار شوند، میخواهیم معیشت زنان تأمین شود و یعنی اگر در خانواده پسرانی و فرزندانی بودند که شرایط کار داشتند، اشتغال آنها را اولویت قرار میدهیم و سعی میکنیم زن و مرد شرایط خوبی برای کار داشته باشند.
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