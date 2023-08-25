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۳ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۳۳

امام جمعه یاسوج:

رژیم طاغوت دست نشانده انگلیس بود/ ایجاد قحطی عمدی در ایران

رژیم طاغوت دست نشانده انگلیس بود/ ایجاد قحطی عمدی در ایران

یاسوج_ امام جمعه یاسوج گفت: مردم از رژیم طاغوت بیزار بوده و آنها دست نشانده انگلیس بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های این هفته از نماز جمعه یاسوج، افزود: امروز مصادف با اشغال کشور توسط متفقین در سال ۱۳۲٠ بوده و ۱٠ میلیون ایران در جنگ جهانی اول کشته شدند.

وی ابراز داشت: انگلیس‌ها در آن برهه تمام غلات ایران را برای ایجاد قحطی جمع آوری کردند.

حسینی یکی از علت‌های ساقط شدن رژیم پهلوی را بیزاری مردم از حکومت طاغوتی دانست و افزود: رژیم طاغوت دست نشانده انگلیس بود.

امام جمعه یاسوج با اشاره به انفجار سال ۶٠ دفتر نخست وزیری، گفت: ما برای انقلاب خون‌های زیادی دادیم و امروز نیز برای عزت ملت خون می‌دهیم.

وی ابراز داشت: دشمنان دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، اما توان هیچ غلطی را ندارند.

حسینی اظهار کرد: کار در راه دشمن هر دو طرف شکست است و بکشند شکست خورده اند و کشته شوند باز هم شکست خواهند خورد.

وی با تاکید بر رعایت تقوای الهی گفت: تنها راه نجات انسان. تقوا است.

کد مطلب 5870303

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