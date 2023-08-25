رژیم طاغوت دست نشانده انگلیس بود/ ایجاد قحطی عمدی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبههای این هفته از نماز جمعه یاسوج، افزود: امروز مصادف با اشغال کشور توسط متفقین در سال ۱۳۲٠ بوده و ۱٠ میلیون ایران در جنگ جهانی اول کشته شدند.
وی ابراز داشت: انگلیسها در آن برهه تمام غلات ایران را برای ایجاد قحطی جمع آوری کردند.
حسینی یکی از علتهای ساقط شدن رژیم پهلوی را بیزاری مردم از حکومت طاغوتی دانست و افزود: رژیم طاغوت دست نشانده انگلیس بود.
امام جمعه یاسوج با اشاره به انفجار سال ۶٠ دفتر نخست وزیری، گفت: ما برای انقلاب خونهای زیادی دادیم و امروز نیز برای عزت ملت خون میدهیم.
وی ابراز داشت: دشمنان دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، اما توان هیچ غلطی را ندارند.
حسینی اظهار کرد: کار در راه دشمن هر دو طرف شکست است و بکشند شکست خورده اند و کشته شوند باز هم شکست خواهند خورد.
وی با تاکید بر رعایت تقوای الهی گفت: تنها راه نجات انسان. تقوا است.
نظر شما