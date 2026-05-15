کاهش جمعیت خطری جدی برای کشور؛ ازدواج را آسان و مهریه را سبک بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی گفت: مهم‌ترین مسئله در نظام زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رعایت تقوای الهی است و هیچ موضوعی نباید خارج از چارچوب احکام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، این شاعر حماسه‌سرا را از شخصیت‌های بزرگ تاریخ ایران و از شیعیان برجسته دانست و تأکید کرد: شعر معروف فردوسی با مضمون «دریغ است ایران که ویران شود» باید سرلوحه کار همه کسانی قرار گیرد که غیرت ایرانی دارند.

امام جمعه یاسوج افزود: کسانی که امروز جنایت و خیانت می‌کنند زبانشان به تمجید دشمن آلوده است و امروز شاعر و حکیم حقیقی باید در مدح ایران و هویت ملی همچون فردوسی باشد، نه اینکه زمینه‌ساز نفوذ و ورود دشمن شود.

وی با اشاره به برخی تحرکات گذشته که موجب حمله‌های دشمن به کشور شد، بیان کرد: برخی امروز زبان به تمجید دشمن می‌گشایند و حتی زیرساخت‌هایی را فراهم کردند تا دشمن حمله کند.

آیت الله حسینی در ادامه با اشاره به سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) در روز دوشنبه گفت: پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند «ازدواج سنت من است و هر کس از آن روی‌گردان شود از من نیست» و خداوند نیز دستور داده است که مجردها به ازدواج تشویق شوند و از فقر نباید ترسید.

وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی نیز مسئولیت مهمی بر عهده والدین و جوانان برای توجه به امر ازدواج وجود دارد و مسئولان هم باید شرایط را برای ازدواج جوانان فراهم کنند.

امام جمعه یاسوج با انتقاد از افزایش هزینه‌های ازدواج گفت: مهریه‌های سنگین و هزینه‌های زیاد، گاهی با دریافت وام، جوانان را با فشارهای سنگین مواجه می‌کند و امروز در بسیاری از موارد خانواده‌ها توقع دارند از صفر تا صد جهیزیه و وسایل زندگی آماده باشد، در حالی که در گذشته چنین نبود.

وی با اشاره به روز ملی جمعیت در چهارشنبه پیش‌رو، کاهش نرخ رشد جمعیت را خطری جدی برای کشور دانست و گفت: کشورهای پرجمعیت از قدرت بیشتری برخوردارند.

آیت‌الله حسینی بیان کرد: در جنگ هشت‌ساله دشمن از جمعیت ما می‌ترسید اما امروز از کاهش جمعیت ما خوشحال است و کاهش جمعیت از همه جهت خطرآفرین است و باعث حرکت جامعه به سمت پیری می‌شود.

وی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت در جامعه‌ای سالمندان همچنان نیروی کار باشند، بلکه باید به آنان خدمات ارائه شود و در نتیجه کشور با کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد.

امام جمعه یاسوج اضافه کرد: حاکمیت و دولت باید مسئله جمعیت را به عنوان یک موضوع راهبردی جدی بگیرند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای خدمت به‌ویژه آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، گفت: او در تمام دوران مسئولیت خود در خدمت انقلاب، مردم و ایران بود و برخلاف برخی افراد که پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری دچار انحراف شدند، تا لحظه آخر بر مسیر خود باقی ماند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به سفرهای شهید رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد افزود: او در مدت کوتاه مسئولیت خود دو بار به استان سفر کرد، اهل تشریفات نبود و از نزدیک با مردم گفت‌وگو می‌کرد و پیش از ریاست‌جمهوری نیز در دوران قوه قضائیه یک‌بار به استان سفر کرده بود.

وی همچنین با اشاره به مشکل صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها گفت: مسئولان برای این موضوع تدبیر کنند و هر مسئله‌ای که وجود دارد برای کمک به مردم مورد توجه قرار گیرد.