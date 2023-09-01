به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «امبر دی باتِن» (Amber de Botton) مدیر بخش ارتباطات دفتر «ریشی سوناک» نخست‌ وزیر انگلیس هم امروز جمعه از سِمت خود کناره گیری کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، مدیر بخش ارتباطات دفتر نخست‌ وزیر انگلیس تا کنون دلیل استعفای خود از این سمت را توضیح نداده است.

«امبر دی باتِن» که یک دهه فعالیت به عنوان یک روزنامه نگار ارشد سیاسی رادیویی داشت، چند روز پس از ورود «ریشی سوناک» به «داونینگ استریت»، توسط نخست وزیر به عنوان مدیر ارتباطات برگزیده شد.

دفتر نخست‌ وزیر انگلیس دیروز اعلام کرد که «گرانت شاپس» وزیر انرژی به عنوان وزیر دفاع جدید منصوب شده است.

پیشتر رسانه‌ های انگلیس اعلام کردند که بن‌ والاس، وزیر دفاع با ارسال نامه‌ ای به نخست‌ وزیر رسماً استعفا کرده است.

بن والاس ماه گذشته اعلام کرده بود زمانی که «ریشی سوناک»، نخست‌ وزیر انگلیس قصد تغیراتی در کابینه داشته باشد، از سمت خود استعفا و همچنین از سمت نمایندگی پارلمان انگلیس هم کناره‌ گیری خواهد کرد.

گرانت شاپس پیش از این وزیر امور حمل‌ و نقل، وزیر کشور، و وزیر امور تجاری انگلیس بود.