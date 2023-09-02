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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴

امام جمعه اردبیل:

قوانین کارآمد قضایی کاهش ورودی پرونده‌ها را به همراه دارد

قوانین کارآمد قضایی کاهش ورودی پرونده‌ها را به همراه دارد

اردبیل- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: قوانین مفید و مؤثر در جامعه در کنار بازدارندگی از آسیب‌ها، بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها را به دستگاه قضا به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر شنبه در نشست هیئت اندیشه‌ورزان حقوقی بسیج حقوقدانان استان اردبیل اظهار کرد: عرصه قضاوت و وکالت، عرصه حساس و خطیری است که با تجربه و مهارت متخصصان در این حوزه باید اقداماتی مؤثر انجام دهند تا خلأهای قانونی برطرف و زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی را شاهد باشیم.

وی با اظهار تأسف از ورودی زیاد پرونده‌ها به مراجع قضائی در طول سال تصریح کرد: در همه کشورها راهکارهای پیشگیرانه و جلوگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی مورد هدف بوده و در این زمینه چرخه نظام تعلیم و تربیت، آموزش خانواده‌ها و نظام کارآمد اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز سلامت جامعه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: ما باید نسبت به تصویب قوانین بازدارنده از خطاها و بزه‌ها اقدام کرده و به تحقق بهداشت قضائی کمک کنیم که در این زمینه همت و تلاش بسیج حقوقدانان و تعامل با فعالان این حوزه بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود.

آیت‌الله عاملی افزود: یکی از مبانی اصلی در تشکیل انقلاب اسلامی برپایی عدالت در جامعه بوده که قطعاً تحقق این امر می‌تواند زمینه آرامش و اعتماد بیشتر مردم را به حکمرانی اجرایی و قضائی فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار پایبندی به قوانین و مقررات، ضرورت دارد حقوق افراد نیز در جامعه مورد صیانت قرار گرفته و زمینه اعتلای جایگاه و هیمنه قانون و مقررات نیز فراهم آید.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: وکلا و قضات بازوان توانمند دستگاه قضا در رسیدگی درست و عادلانه به پرونده‌های ورودی هستند و قطعاً در این حوزه باید از ابزارهای مناسب نیز بهره گرفت.

در این مراسم رئیس بسیج حقوقدانان استان اردبیل نیز بیان کرد: وکلا و حقوقدانان نسبت به آزادی ۵۲۰ زندانی جرایم غیرعمد اقدامات مؤثری را انجام داده و زمینه آزادی ۵۰ نفر از محکومان به قصاص را با جلب رضایت شاکیان فراهم کردند.

رضا ندائی ادامه داد: تعدادی از وکلای خیر و خوشنام با تعامل و ارتباط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی سعی کردند تا خدمات رایگان وکالت را برای آنها انجام داده و زمینه جلب رضایت آنها را مهیا کنند.

کد مطلب 5877362

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