به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر شنبه در نشست هیئت اندیشه‌ورزان حقوقی بسیج حقوقدانان استان اردبیل اظهار کرد: عرصه قضاوت و وکالت، عرصه حساس و خطیری است که با تجربه و مهارت متخصصان در این حوزه باید اقداماتی مؤثر انجام دهند تا خلأهای قانونی برطرف و زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی را شاهد باشیم.

وی با اظهار تأسف از ورودی زیاد پرونده‌ها به مراجع قضائی در طول سال تصریح کرد: در همه کشورها راهکارهای پیشگیرانه و جلوگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی مورد هدف بوده و در این زمینه چرخه نظام تعلیم و تربیت، آموزش خانواده‌ها و نظام کارآمد اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز سلامت جامعه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: ما باید نسبت به تصویب قوانین بازدارنده از خطاها و بزه‌ها اقدام کرده و به تحقق بهداشت قضائی کمک کنیم که در این زمینه همت و تلاش بسیج حقوقدانان و تعامل با فعالان این حوزه بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود.

آیت‌الله عاملی افزود: یکی از مبانی اصلی در تشکیل انقلاب اسلامی برپایی عدالت در جامعه بوده که قطعاً تحقق این امر می‌تواند زمینه آرامش و اعتماد بیشتر مردم را به حکمرانی اجرایی و قضائی فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار پایبندی به قوانین و مقررات، ضرورت دارد حقوق افراد نیز در جامعه مورد صیانت قرار گرفته و زمینه اعتلای جایگاه و هیمنه قانون و مقررات نیز فراهم آید.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: وکلا و قضات بازوان توانمند دستگاه قضا در رسیدگی درست و عادلانه به پرونده‌های ورودی هستند و قطعاً در این حوزه باید از ابزارهای مناسب نیز بهره گرفت.

در این مراسم رئیس بسیج حقوقدانان استان اردبیل نیز بیان کرد: وکلا و حقوقدانان نسبت به آزادی ۵۲۰ زندانی جرایم غیرعمد اقدامات مؤثری را انجام داده و زمینه آزادی ۵۰ نفر از محکومان به قصاص را با جلب رضایت شاکیان فراهم کردند.

رضا ندائی ادامه داد: تعدادی از وکلای خیر و خوشنام با تعامل و ارتباط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی سعی کردند تا خدمات رایگان وکالت را برای آنها انجام داده و زمینه جلب رضایت آنها را مهیا کنند.