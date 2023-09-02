  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۴۵

مسئول اجرایی مراسم دلدادگان حسینی مطرح کرد؛

اعلام جزئیات مراسم دلدادگان حسینی در قزوین

اعلام جزئیات مراسم دلدادگان حسینی در قزوین

قزوین- مسئول اجرایی مراسم دلدادگان حسینی در قزوین جزئیات این برنامه یک روزه را تشریح کرد.

محسن واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم دلدادگان حسینی در قزوین اظهار کرد: مراسم پیاده روی دلدادگان حسینی در قزوین در روز اربعین برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیاده روی از میدان میرعماد آغاز و تا آستان مقدس امامزاده حسین و گلزار شهدا ادامه خواهد داشت، افزود: این مراسم از ساعت ۹ صبح چهارشنبه آغاز خواهد شد و تا نماز مغرب و عشاء ادامه دارد.

مسئول اجرایی مراسم دلدادگان حسینی در قزوین تاکید کرد: در این مراسم ۴۷ موکب با موضوعاتی همچون پذیرایی برای صبحانه، نهار و میان وعده، حسینیه کودک، موکب‌های فرهنگی و موکب‌های متنوع دیگر برپا خواهند شد.

وی تصریح کرد: با هدف تسهیل در حضور مردم در این مراسم، اتوبوس‌هایی را نیز در ۴ نقطه شهر قزوین مستقر خواهند شد تا مردم را به میدان میرعماد منتقل کنند.

واعظی اضافه کرد: علاقه مندان برای حضور می‌توانند رأس ساعت ۸ صبح از طریق اتوبوس‌های مستقر در یکی از ۴ نقطه مسجد امام حسن عسکری در شهرک کوثر، پارک الغدیر در خیابان دانشگاه، میدان دهخدا در مینودر و مسجد جوادالائمه در راه آهن در این مراسم حاضر شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری زیارت اربعین یکی از برنامه‌های این مراسم است، تاکید کرد: تلاش شده تا این مراسم بستر مناسبی برای حضور افرادی باشد که به هر دلیلی نتوانسته‌اند در پیاده روی اربعین در کربلا حاضر شوند.

کد مطلب 5877374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها