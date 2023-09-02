اعلام جزئیات مراسم دلدادگان حسینی در قزوین

محسن واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم دلدادگان حسینی در قزوین اظهار کرد: مراسم پیاده روی دلدادگان حسینی در قزوین در روز اربعین برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیاده روی از میدان میرعماد آغاز و تا آستان مقدس امامزاده حسین و گلزار شهدا ادامه خواهد داشت، افزود: این مراسم از ساعت ۹ صبح چهارشنبه آغاز خواهد شد و تا نماز مغرب و عشاء ادامه دارد.

مسئول اجرایی مراسم دلدادگان حسینی در قزوین تاکید کرد: در این مراسم ۴۷ موکب با موضوعاتی همچون پذیرایی برای صبحانه، نهار و میان وعده، حسینیه کودک، موکب‌های فرهنگی و موکب‌های متنوع دیگر برپا خواهند شد.

وی تصریح کرد: با هدف تسهیل در حضور مردم در این مراسم، اتوبوس‌هایی را نیز در ۴ نقطه شهر قزوین مستقر خواهند شد تا مردم را به میدان میرعماد منتقل کنند.

واعظی اضافه کرد: علاقه مندان برای حضور می‌توانند رأس ساعت ۸ صبح از طریق اتوبوس‌های مستقر در یکی از ۴ نقطه مسجد امام حسن عسکری در شهرک کوثر، پارک الغدیر در خیابان دانشگاه، میدان دهخدا در مینودر و مسجد جوادالائمه در راه آهن در این مراسم حاضر شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری زیارت اربعین یکی از برنامه‌های این مراسم است، تاکید کرد: تلاش شده تا این مراسم بستر مناسبی برای حضور افرادی باشد که به هر دلیلی نتوانسته‌اند در پیاده روی اربعین در کربلا حاضر شوند.