برگزاری مراسم روز اربعین در ۶۰ نقطه محوری گیلان

حجت‌الاسلام سعید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مناسک زیارت اربعین حسینی سفارش مؤکد اهل‌بیت (ع) و اولیای الهی بوده است، اظهار کرد: زیارت اربعین در طول تاریخ نهضت عاشورای حسینی (ع) مورد عنایت و توجه بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و خون شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و جریان مقاومت در سال‌های اخیر زیارت اربعین حسینی (ع) مانند بسیار دیگری از مناسک مذهبی یک شکوه و عظمت ویژه یافته است، افزود: این حرکت عظیم امروز مورد توجه اهل ایمان، اهل تقوا و همه آزادی خواهان جهان شده است.

وی با تاکید بر اینکه هر چه بیشتر از مانور تمدنی پیاده‌روی اربعین می‌گذرد می‌بینیم که این منسک مورد توجه و عنایت نه فقط شیعیان بلکه مسلمانان و در این سال‌های اخیر مورد توجه همه حق‌خواهان و مستضعفان روی زمین واقع شده است، ادامه داد: این حرکت عظیم خود نشانه تمدن‌سازی و پیش‌قراول ظهور و تحقق حکومت جهانی امام مستضعفان عالم یعنی حضرت مهدی (عج) است.

حجت الاسلام مهدوی بیان کرد: مراسم اربعین حسینی (ع) در فضای رویش مومنانه با فرهنگ مقاومت، استکبارستیزی و با فرهنگ انتظار عجین شده و حیف است در یک اقلیم جغرافیایی خاص در یک کشور خاص محدود بماند.

وی اضافه کرد: مؤمنین و اهل تقوا با استفاده از این اثر زیبای انسان‌ساز، فرهنگ تعاون و برادری را در فضای کربلا را تجربه می‌کنند و باید این فضای روح افزا و جامعه ساز را در گوشه گوشه ایران اسلامی گسترش دهند و لذا مراسم جاماندگان در روز اربعین زمینه سازی بر این امر مهم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه با توجه به شکوه و عظمت تجمع اربعین در حول محور حرم حسینی خوب است کسانی که به دلایل مختلف نمی‌توانند توفیق زیارت اربعین در کربلا را درک کنند، هر گوشه‌ای از سرزمین شهیدپرورمان را به یک سرزمین کربلایی تبدیل کنند، ابراز کرد: بیش از ۷۰ درصد جاماندگان ولایی کشور طبق آمار نظرسنجی‌های معتبر تمایل به زیارت اربعین در کربلا حسینی علیه السلام را دارند.

وی با بیان اینکه خوب است بسیاری از بقاع متبرکه، گلزارهای شهدا و اماکن مقدس فضایی برای بروز و ظهور عشق ورزی به زیارت اربعین حسینی (ع) شکل بگیرد، تصریح کرد: نظام استکبار و رسانه‌های شیطانی آن‌ها از حرکت بزرگ زیارت اربعین به خوف افتاده‌اند و درصدد توهین و تخریب این منسک بزرگ انسان‌ساز الهی برآمده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان افزود: هجمه شدید رسانه‌های بیگانه نسبت به این حرکت الهی، نشان می‌دهد که زیارت اربعین چقدر می‌تواند در فرهنگ‌سازی و رشد و بلوغ فرد و اجتماع مؤثر باشد.

حجت الاسلام مهدوی با تاکید بر اینکه طبق اطلاعات به دست آمده در استان ولایت‌مدار گیلان امسال بسیاری از جاماندگان اربعین حسینی، چه اهل تشیع و چه اهل تسنن دلتنگی و عشق خود را نسبت به امام حسین (ع) در قالب حرکت‌های عزاداری و پیاده‌روی‌های طولانی از گوشه و کنار شهرها و روستاها به سمت بقاع متبرکه و اماکن مقدس نشان می‌دهند، گفت: دسته‌های عزاداری به سمت میدان شهدای ذهاب رشت در روز اربعین حسینی (ع) حرکت می‌کنند.

وی به برنامه عزاداری روز اربعین در حرم آقا سید جلال‌الدین اشرف (ع) آستانه اشرفیه در این روز اشاره کرد و افزود: این مراسم با حضور هیئت‌های عزاداری از روستاها و شهرهای مختلف به سمت حرم آقا سید جلال‌الدین اشرف (ع) برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مراسم‌های روز اربعین در بیش از ۶۰ نقطه محوری از مناطق مختلف استان که به بقاع متبرکه و گلزار شهدا منتهی می‌شوند با حضور دسته‌های عزاداری برگزار و در طول این مسیرها پذیرایی توسط ایستگاه‌های صلواتی و مواکب اربعینی انجام می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: تاکنون حضور صدها تجمع عزاداری و دسته‌های پیاده‌روی توسط مردم ولایتمدار گیلان قطعی شده است.