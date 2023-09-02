سرانه پارکینگ عمومی در چالوس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یعقوبی اظهار کرد: در راستای رفاه حال شهروندان و اقتصاد بازار چالوس یک واحد مسکونی در خیابان شهید اسماعیل زاده (ایستگاه تاکسی قدیم رادیو دریا) برای استفاده شهروندان از پارکینگ عمومی، تملک و آزادسازی شد.



وی ادامه داد: این پارکینگ با همکاری و همراهی اعضای شورای شهر چالوس و به منظور رفاه اقتصادی کسبه و بازاریان و نیز شهروندان تملک و آزادسازی شده است.



شهردار چالوس با اشاره به اینکه با آزادسازی کامل این پروژه، سرانه پارکینگ شهر چالوس افزایش پیدا خواهد کرد؛ افزود: مردم عزیز و شهروندان می‌توانند در راستای استفاده بهینه و امنیت خاطر برای استفاده از بازار شهر چالوس از این پارکینگ بهره‌مند شوند.



یعقوبی گفت: در آینده نزدیک پارکینگ‌های درون شهری بیشتری احداث و به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار چالوس همچنین اظهار کرد: با توجه به مراجعات اهالی محله دهگیری به مدیریت شهری و مطالباتی که جهت تعریض خیابان شهید علی بالاکرانی (جنب مسجد امام رضا ع) داشتند، شهرداری چالوس با همکاری و نگاه مثبت اعضای محترم شورای اسلامی شهر و با دعوت از مالک محترم جلساتی مکرر و متعددی را در راستای رفع مشکل ترافیکی در این منطقه برگزار کرد.

وی با قدردانی از خانواده احمدی ادامه داد: خروجی برگزاری این جلسات توافق یک واحد بنای مسکونی بوده که در معرض تعریض قرار گرفته است.

شهردار چالوس در پایان با اعلام اینکه مجموعه مدیریت شهری چالوس با قاطعیت و جدیت پیگیر مطالبات شهروندان محترم می‌باشند، گفت: در شهر چالوس با تلاش مجموعه شهرداری و با حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه مسئولان شهرستانی، در مدیریت شهری دوره ششم بیش از ۲۰۰ هزار متر مربع تملک صورت گرفته که در چندین سال گذشته بی سابقه بوده است.