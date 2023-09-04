به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اجرای ۳۴۰ برنامه فرهنگی در پنج ماه ابتدایی سال جاری بیان کرد: در قالب این برنامهها ۲۵۰ نفر دانشجو به مشهد مقدس در قالب طرح حامیم اعزام شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به برگزاری جشن ازدواج ۲۰۰ زوج استان در دهه امامت و ولایت مراسم خاطرنشانکرد: در راستای جوانی جمعیت هزار قطعه زمین در استان به مشمولان این طرح واگذار شده است.
اجرای رویداد ردا
وی گفت: همچنین نزدیک به سه هزار دانش آموز استان به اردوی خانزنیان برای برگزاری دوره توانمندسازی و طرح یاوران ولایت اعزام شدند که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
پورات افزود: یکی دیگر از طرحهای برگزار شده فرهنگی در استان، اجرای رویداد ردا «روایت دختران ایرانی» برای اولین بار در استان بود که اجرایی شد و کنگره دختران اثرگذار و تجلیل از ۱۰۰ دختر در استان بوشهر برگزار شد.
برگزاری دورههای آموزشی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: برگزاری دورههای آموزشی جهت توانمندسازی تولیدکنندگان پوشاک ایرانی اسلامی و ایجاد زمینه فروش ملزومات عفاف و حجاب و پوشاک ایرانی اسلامی برای تولیدکنندگان از دیگر برنامههای فرهنگی در استان بوشهر بوده است.
پورات به برگزاری چهار نمایشگاه گوهرشاد برای حمایت و معرفی تولیدکنندگان پوشاک ایرانی اسلامی اشاره کرد و افزود: همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی و برنامههای آموزشی با موضوع عفاف و حجاب توسط ستاد فرهنگی، جهاد تبیین و اطلاع رسانی در سطح استان به صورت مسابقه بزرگ کتابخوانی «ستارهها چیدنی نیستند» و «بیپرده با حجاب» در حال برگزاری است.
نظر شما