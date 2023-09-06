به گزارش خبرنگار مهر، مردم بوشهر در روز اربعین حسینی در مراسم پیاده‌روی دلدادگان اربعین حضور یافتند و در سوگ سرور و سالار شهیدان اشک ماتم ریختند.

مراسم پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه در نوار ساحلی بوشهر از شرکت ملی نفتکش تا امامزاده قاسم علیه السلام برگزار شد.

گروه‌های مختلف مردمی از زن و مرد، پیر و جوان، همه و همه در این مراسم حضور یافتند تا در اربعین سید الشهدا به عزاداری بپردازند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر اظهار داشت: مردم بوشهر عشق و ارادت بالای به اهل بیت به‌ویژه سید و سالار شهیدان دارند.

سید ناصر فاطمی افزود: مراسم پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر همراه با عزاداری و قرائت زیارت اربعین است که با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است.

وی از راه‌اندازی ۲۰ موکب پذیرایی در مسیر پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر خبر داد و بیان کرد: مراسم عزاداری و برنامه‌های فرهنگی متنوعی در این مراسم اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر نیز از برگزاری پیاده‌روی در بقاع متبرکه استان خبر داد و افزود: مردم در نقاط مختلف استان با پیاده روی به سمت امامزادگان و اماکن مقدس حرکت می‌کنند و مراسم و برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محمد رضا اسماعیل پور افزود: در شهر بوشهر این مراسم از امامزاده قاسم (ع) کوی شغاب و امامزاده عبدالمهیمن (ع) تا آستان مقدس امامزاده محمدبن باقر (ع) برگزار شد.

وی ادامه داد: در شهرستان دشتستان مراسم پیاده‌روی اربعین در ۶ نقطه برگزار می‌شود؛ در شهر برازجان تا امامزاده ابراهیم (ع) روستای نینیزک، از کل نقاط منطقه بوشکان تا امامزاده محمدفیروز (ع) شاه پسرمرد به همراه اطعام عزداران حسینی، در آب‌پخش و روستای درودگاه و روستای جتوت تا آستان شاه قطب الدین حیدر (ع)، سعدآباد و روستای هلپه‌ایی تا امامزاده میرهداف (ع)، روستای بنداروز تا امامزاده شاه نورالله، روستای قلعه سوخته تا امامزاده جعفر (ع) و شهر دالکی تا امامزاده احمد (ع) این پیاده روی برگزار شد.

وی افزود: در شهرستان دیر، پیاده‌روی اربعین از بقعه سید مرتضی تا امامزاده شاهزاده ابوالقاسم (ع) در دیر برگزار شد، در روستای لمبدان تا بقعه بی بی دختران این روستا، در آبدان از خیابان بهزیستی تا بقعه متبرک میر بهزاد و همچنین در شهرستان جم از مسجد جامع امیرالمومنین (ع) روستای آبگرمک تا امامزاده جعفر (ع) و از بهارستان تا امامزاده محمد (ع) برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر ادامه داد: در شهرستان تنگستان از روستای عالی حسینی تا امامزاده میراحمد (ع) و در شهر اهرم تا امامزاده زین الشهدا این پیاده روی مردمی برگزار شد.